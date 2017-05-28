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МАЗы бахнули на Баха "Беларусь" - 2017. Фоторепортаж с самой зрелищной гонки
В воскресенье завершилась одна из самых зрелищных гонок, проходящих в нашей стране, — первый этап чемпионата по ралли-рейдам Баха «Беларусь». Преодоление бездорожья на огромной скорости — это всегда ярко, красочно и эффектно. Особенно когда в соревнованиях принимает участие гоночная команда «МАЗ-СПОРТавто».
В категории «Рейд» могут принимать участие обычные внедорожники, не оснащенные каркасом безопасности. Но трасса предъявляет высокие требования к подвеске. На стандартных амортизаторах, например, выдержать темп практически невозможно, несмотря на то, что в этой категории важна не скорость прохождения трассы, а точность. Задача экипажа — приехать на финиш в строго отведенное время.
А вот в категории «Спорт» едут на скорость построенные едва ли не с нуля прототипы. На фото — боевой автомобиль Олега Николаева, который когда-то был «Нивой». Впрочем, в протоколах соревнований он именно так и значится.
Нынешняя Баха оказалась пусть и немногочисленной, но зато, по словам участников, самой сложной. Экипажи должны были проехать 5 кругов протяженностью 100 км — три круга в первый день и два во второй.
Для команды «МАЗ-СПОРТавто» участие в Бахе — это хорошая возможность обкатать машины и потренироваться, потому что по сути Баха — это маленький «Дакар». Экипажи получают легенду с маршрутом только перед началом соревнований, и в дальнейшем успех зависит от скорости пилота и безошибочной работы штурмана. А для зрителей Баха — единственный шанс увидеть гоночные грузовки МАЗ в деле на родной земле.
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Первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам Баха "Беларусь" - 2017 завершился сходом большей части автомобилей
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