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МАЗы бахнули на Баха "Беларусь" - 2017. Фоторепортаж с самой зрелищной гонки

29.05.2017 16:15 — Разное | Tut.by  
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В воскресенье завершилась одна из самых зрелищных гонок, проходящих в нашей стране, — первый этап чемпионата по ралли-рейдам Баха «Беларусь». Преодоление бездорожья на огромной скорости — это всегда ярко, красочно и эффектно. Особенно когда в соревнованиях принимает участие гоночная команда «МАЗ-СПОРТавто».


Гонка прошла на военном полигоне «Дретунь» недалеко от Полоцка. Общая протяженность дистанции составила 500 километров. На первый этап заявилось 18 экипажей, которые поровну разделились по группам «Рейд» и «Спорт». Среди них — четыре дакаровских МАЗа.


В категории «Рейд» могут принимать участие обычные внедорожники, не оснащенные каркасом безопасности. Но трасса предъявляет высокие требования к подвеске. На стандартных амортизаторах, например, выдержать темп практически невозможно, несмотря на то, что в этой категории важна не скорость прохождения трассы, а точность. Задача экипажа — приехать на финиш в строго отведенное время.


А вот в категории «Спорт» едут на скорость построенные едва ли не с нуля прототипы. На фото — боевой автомобиль Олега Николаева, который когда-то был «Нивой». Впрочем, в протоколах соревнований он именно так и значится.


Нынешняя Баха оказалась пусть и немногочисленной, но зато, по словам участников, самой сложной. Экипажи должны были проехать 5 кругов протяженностью 100 км — три круга в первый день и два во второй.


Из восемнадцати экипажей проехать всю дистанцию и завершить гонку смогли лишь… шесть. Из них четыре — это МАЗы. А еще два экипажа — из категории «Рейд», которые ехали на Toyota FJ Cruiser и Jeep Cherokee.




Для команды «МАЗ-СПОРТавто» участие в Бахе — это хорошая возможность обкатать машины и потренироваться, потому что по сути Баха — это маленький «Дакар». Экипажи получают легенду с маршрутом только перед началом соревнований, и в дальнейшем успех зависит от скорости пилота и безошибочной работы штурмана. А для зрителей Баха — единственный шанс увидеть гоночные грузовки МАЗ в деле на родной земле.












 
 
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Первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам Баха "Беларусь" - 2017 завершился сходом большей части автомобилей

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