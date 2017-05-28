Лукашенко велел не жалеть средств на проведение парада ко Дню Независимости





Президент велел сделать парад ко Дню независимости впечатляющим и не жалеть для этого средств.

Как сообщила пресс-служба главы государства, новая концепция проведения парада ко Дню Независимости в Минске обсуждена на встрече у президента Беларуси Александра Лукашенко 29 мая.

«Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие. Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб», - заявил Александр Лукашенко.

По мнению президента, народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении.

Глава государства велел продемонстрировать на параде современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране.

В 2017 году решено провести парад по особому сценарию, чтобы это не стало рядовым показным мероприятием.

В частности, будет увеличено количество пеших коробок парадных расчетов за счет отдельных механизированных бригад и территориальных войск, а также число коробок механизированной колонны. По окончании торжественного шествия часть военной техники планируется оставить на улицах Минска, чтобы горожане и гости столицы смогли разглядеть ее поближе.