29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нелегальный кондитер в Гродно получила штраф за изготовление выпечки, сообщили БЕЛТА в экономическом суде Гродненской области.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении неработающей 25-летней жительницы Лиды. Технолог пищевой промышленности по профессии, она владела тонкостями кондитерского искусства. Заказы на изготовление разнообразных тортов, кексов и прочей выпечки принимала в неограниченном количестве через социальную сеть "ВКонтакте". Будучи не зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, девушка только в апреле испекла продукции на сумму более Br70. Также она взяла аванс в размере Br15 за изготовление пирожных. Это был контрольный заказ.

Исследовав приложенные к протоколу об административном правонарушении документы, являющиеся доказательствами, суд пришел к выводу о наличии состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1-1 ст.12.7 КоАП.

С учетом того, что девушка впервые привлекается к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 0,5 БВ (одна БВ сейчас составляет Br23) с конфискацией дохода, полученного от деятельности без государственной регистрации, в размере Br11,5.-0-