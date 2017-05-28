Азербайджан будет экспортировать смазочные масла в Турцию и Грузию

Парк высоких технологий национальной академии наук Азербайджана в ближайшее время начнет экспортировать смазочные масла в Турцию и Грузию, сказал Trend директор технопарка Вугар Бабаев.

По его словам, экспериментальная поставка данной продукции в эти страны была осуществлена ранее, что вызвало интерес у заказчиков.

"В настоящее время мы готовимся к первичным заказам. Речь идет о поставке высококачественных смазочных масел, которые производятся на базе опытно-промышленного завода Академии наук. За последние три месяца число наименований производимой продукции было увеличено с 45 до 60. Продуктовая линейка технопарка будет экспонироваться на выставке Caspian International Oil & Gas, которая пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня", - сказал Вугар Бабаев.-0-