Российский футбольный клуб с 5-ю белорусскими легионерами покинул премьер-лигу

Футболисты хабаровского СКА впервые получили право выступить в премьер-лиге российского чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: ФК "Оренбург"

Дальневосточная дружина сумела одолеть по сумме двух переходных встреч футболистов «Оренбурга». Матч в Хабаровске завершился вничью 0:0, в Оренбурге соперникам также не удалось поразить ворота ни в основное, ни в дополнительное время.

Победитель определился только в серии послематчевых пенальти, которую успешнее исполнили хабаровчане — 5:3.

Футболисты «Оренбурга» в прошедшем сезоне дебютировали в элитном дивизионе, заняв по итогам турнира 13-е место среди 16 команд. В его составе выступали 5 белорусских легионеров: голкипер Александр Гутор, защитники Михаил Сиваков и Максим Бордачев, а также полузащитники Павел Нехайчик и Станислав Драгун.

В другой «переходной» паре представитель премьер-лиги тульский «Арсенал» отстоял свое место в элитном дивизионе. В противостоянии с красноярским «Енисеем» туляки сначала уступили в гостях с результатом 1:2, а на своем поле сумели взять реванш 1:0 и за счет гола, забитого на чужом поле, остались в премьер-лиге.

Вместе с «Оренбургом» во второй дивизион российского первенства отправятся главные неудачники регулярного сезона премьер-лиги томская «Томь» и самарские «Крылья Советов». В составе томичей сезон начинал Максим Бордачев, перешедший затем в «Оренбург».

За «крылышки» под началом белорусского тренера Вадима Скрипченко играли два опытных белоруса — полузащитник Александр Глеб и форвард Сергей Корниленко, который забил 8 мячей, став лучшим бомбардиром самарского клуба.

На прошлой неделе стало известно, что Вадим Скрипченко и Александр Глеб покидают «Крылья Советов». Сергей Корниленко начал учиться в Академии тренерского мастерства, но о завершении активной игровой карьеры он пока не думает.

Вместе с Корниленко в тренерскую Академию поступил еще один опытный белорусский футболист Тимофей Калачев, выступающий за «Ростов».

Самарцев и томичей в следующем сезоне заменят два лучших представителя ФНЛ — московское «Динамо» и «Тосно».

Чемпионом России после 16-летнего перерыва стал московский «Спартак», серебро под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко завоевал столичный ЦСКА, бронза у «питерского «Зенита».

Футболисты «Спартака» получили пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов, ЦСКА сыграет в 3-м квалификационном раунде главного турнира Старого Света.

В Лиге Европы Россию представят обладатель Кубка страны московский «Локомотив» (сразу в групповом раунде), «Зенит» и «Краснодар» начнут выступление с 3-го раунда квалификации.