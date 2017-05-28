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ГКНТ начал прием заявок на конкурс инновационных проектов

29.05.2017 16:23 — Разное | Ежедневник  
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ГКНТ начал прием заявок на конкурс инновационных проектов

Государственный комитет по науке и технологиям начинает прием заявок на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов 2017 года.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ, восьмой республиканский конкурс инновационных проектов проводится в номинациях "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект". Участниками могут быть юридические и физические лица.

В номинации "Лучший молодежный инновационный проект" есть ограничение по возрасту - до 35 лет. Участники самостоятельно выбирают, к какой номинации относится представляемый ими инновационный проект.

Правилами разрешено участвовать одновременно в двух номинациях. Прием заявок и предварительный отбор проектов будет осуществляться до 1 сентября, после чего до 1 ноября пройдет их экспертиза. Победителей и призеров конкурса жюри определит в декабре.

Для подготовки участников конкурса к рассмотрению и защите инновационных проектов в октябре 2017 года запланировано проведение семинара-тренинга с привлечением ведущих белорусских специалистов по инновационной и венчурной деятельности и бизнес-планированию.

Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы и премии: за первое место - 60 тарифных ставок 1-го разряда; за второе место - 40 тарифных ставок 1-го разряда; за третье место - 20 тарифных ставок 1-го разряда. "Среди победителей и призеров совет конкурса выберет проекты для дальнейшей коммерциализации их результатов. Их авторы получат сертификат на получение денежных средств в 400 тарифных ставок", - отметили в пресс-службе.

 
 
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Государственный комитет по науке и технологиям начинает прием заявок на участие в республиканском конкурсе инновационных проектов 2017 года.

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