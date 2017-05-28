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За кулич и шоколадного кролика. Кондитер торговала выпечкой через "ВКонтакте" и попала на штраф
Экономический суд Гродненской области назначил штраф 25-летней жительнице Лиды, которая пекла на заказ торты и кексы, но не была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель,
25-летняя лидчанка, технолог пищевой промышленности, официально нигде не работала, но принимала заказы на изготовление выпечки через «ВКонтакте». В апреле 2017 года она взяла аванс 15 рублей за изготовление девяти пирожных. Это был контрольный заказ.
На нелегального кондитера составили административный протокол. Из него следует, что не зарегистрированная в качестве ИП девушка только в апреле «испекла кулич, шоколадного кролика и огромный торт на сумму более 70 рублей».
С учетом того, что для лидчанки это было первое привлечение к административной ответственности, суд назначил ей штраф в размере 0,5 базовой величины с конфискацией дохода, полученного от деятельности без государственной регистрации, — 11 рублей 50 копеек.
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Экономический суд Гродненской области назначил штраф 25-летней жительнице Лиды, которая пекла на заказ торты и кексы, но не была зарегистрирована как ИП.
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