Информационное агентство и радио Sputnik Беларусь в статусе международного информационного партнера шоу талантов российского телеканала НТВ "Ты супер!" полгода поддерживало юных участников проекта из Республики Беларусь Настю Кравченю и Дашу Чернову. Проект "Ты супер!" подарил шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе: его участниками были воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей из 12 стран.

Дети с непростой судьбой в течение нескольких месяцев поражали огромную зрительскую аудиторию своими талантами, смогли пообщаться и поработать со звездами мировой и российской эстрады, а также осуществить свои самые заветные мечты.

Подведет свои итоги конкурса и расскажет о том, чем запомнились ей эти несколько месяцев участия в конкурсе "Ты-супер", а также поделится своими планами на дальнейшее будущее финалистка от Республики Беларусь, студентка Белорусского государственного экономического университета Дарья ЧЕРНОВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 31 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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