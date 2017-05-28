ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и нескольких легковушек

29.05.2017 17:07 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Минске четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и нескольких легковушек
Фото ОГАИ Заводского РУВД Минска

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и нескольких легковушек, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Авария произошла 28 мая около 20.00. "Водитель маршрутного такси Могилев-Минск на "Фольксвагене" двигался в третьей полосе на 15-м км Могилевского шоссе. Маршрутка ехала со стороны п.Сосны в направлении ул.Селицкого со скоростью 90 км/ч. В салоне находились 11 пассажиров. Впереди, на расстоянии около 45 метров, двигался автомобиль "Ниссан", который внезапно начал притормаживать. Водитель маршрутки также снизил скорость, но столкновения избежать не удалось. От удара "Ниссан" проехал вперед и столкнулся с "Фольксваген Кадди", которую отбросило во вторую полосу. "Ниссан" продолжил движение и совершил столкновение с "Опелем", тот из-за удара проехал вперед и врезался в "Мазду", - сказала Анастасия Забавская.

По предварительной информации, пострадали 4 человека. Они получили травмы легкой степени тяжести в виде ушибов и ссадин. По факту ДТП проводится служебная проверка.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Водитель маршрутного такси Могилев-Минск на "Фольксвагене" двигался в третьей полосе на 15-м км Могилевского шоссе. Маршрутка ехала со стороны п.Сосны в направлении...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-конференция финалистки конкурса "Ты супер!" Дарьи Черновой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика