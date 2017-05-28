Фото ОГАИ Заводского РУВД Минска

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и нескольких легковушек, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Авария произошла 28 мая около 20.00. "Водитель маршрутного такси Могилев-Минск на "Фольксвагене" двигался в третьей полосе на 15-м км Могилевского шоссе. Маршрутка ехала со стороны п.Сосны в направлении ул.Селицкого со скоростью 90 км/ч. В салоне находились 11 пассажиров. Впереди, на расстоянии около 45 метров, двигался автомобиль "Ниссан", который внезапно начал притормаживать. Водитель маршрутки также снизил скорость, но столкновения избежать не удалось. От удара "Ниссан" проехал вперед и столкнулся с "Фольксваген Кадди", которую отбросило во вторую полосу. "Ниссан" продолжил движение и совершил столкновение с "Опелем", тот из-за удара проехал вперед и врезался в "Мазду", - сказала Анастасия Забавская.

По предварительной информации, пострадали 4 человека. Они получили травмы легкой степени тяжести в виде ушибов и ссадин. По факту ДТП проводится служебная проверка.-0-