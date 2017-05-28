|
Украинец спустя месяц после депортации попытался снова попасть в Беларусь
Фото Госпогранкомитета
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Украины спустя месяц после депортации попытался снова попасть в Беларусь. Такая информация размещена на портале Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Украинца задержали гомельские пограничники в 700 м от белорусско-украинской границы. После того, как сработала сигнализационная система, пограничный наряд с помощью служебной собаки обнаружил на контрольно-следовой полосе следы человека. Вскоре задержали 50-летнего украинца.
Въезд в Беларусь ему был ограничен из-за ранее имевшихся проблем с законом. Месяц назад мужчину в принудительном порядке депортировали из страны с запретом въезда до 2019 года. Зная о невозможности пересечь границу в установленном законом порядке, украинец решил обойти пункт пропуска "Новая Гута".
За нарушение границы мужчина привлечен к административной ответственности по ст.23.29 КоАП. Ведутся разбирательства.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинца задержали гомельские пограничники в 700 м от белорусско-украинской границы. После того, как сработала сигнализационная система, пограничный наряд с...
|
Архив (Разное)
Комментарии