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Консул: тела белорусов, погибших в ДТП под Пермью, отправят на родину

29.05.2017 17:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Смертельное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi L-200 и рейсового автобуса МАЗ произошло в минувшую субботу вечером в городе Березники. Иномарка, по информации ГУ МВД по Пермскому краю, вылетела на встречную полосу и столкнулась с общественным транспортом.

Очевидцы говорят, что авто двигалось на большой скорости и проигнорировало запрещающий сигнал светофора. В машине находились пять человек — граждан Беларуси, трое из них погибли на месте аварии, двоих доставили в больницу. Кроме того, были травмированы два пассажира автобуса. 

Консул: тела белорусов, погибших в ДТП под Пермью, отправят на родину
© Pixabay
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"По нашим данным, белорусская компания оформила все необходимые документы, и сегодня после 18.00, на рефрижераторе, нанятом в Березниках, тела будут доставлены в Республику Беларусь. Белорусская компания оплатила страховку для двоих наших граждан, находящихся на лечении", — сказал руководитель консульской службы посольства Беларуси в России Владимир Шорохов в эфире телеканала "Беларусь 1".

Погибший водитель — из Речицы, двое погибших пассажиров — из Гомеля и из деревни Борщевка Речицкого района. Пострадавшие также из Гомеля и Борщевки. Мужчины являлись сотрудниками белорусской буровой компании и работали в России вахтовым методом.

К одному из пострадавших, благодаря содействию работодателя, уже выехала жена, к другому также добираются родные. Житель Борщевки на данный момент переведен из отделения реанимации в травматологию Березниковской больницы. Его гомельский коллега по-прежнему находится в реанимации с переломами ног, ребер и черепно-мозговой травмой.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментарий руководителя консульской службы посольства Беларуси в России Владимира Шорохова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
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Тела троих белорусов, погибших в аварии в Пермском крае, уже сегодня будут отправлены в Беларусь, к двоим пострадавшим выехали родственники, рассказал...

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