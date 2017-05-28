Консул: тела белорусов, погибших в ДТП под Пермью, отправят на родину /

Смертельное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi L-200 и рейсового автобуса МАЗ произошло в минувшую субботу вечером в городе Березники. Иномарка, по информации ГУ МВД по Пермскому краю, вылетела на встречную полосу и столкнулась с общественным транспортом .

Очевидцы говорят, что авто двигалось на большой скорости и проигнорировало запрещающий сигнал светофора. В машине находились пять человек — граждан Беларуси, трое из них погибли на месте аварии, двоих доставили в больницу. Кроме того, были травмированы два пассажира автобуса.

"По нашим данным, белорусская компания оформила все необходимые документы, и сегодня после 18.00, на рефрижераторе, нанятом в Березниках, тела будут доставлены в Республику Беларусь. Белорусская компания оплатила страховку для двоих наших граждан, находящихся на лечении", — сказал руководитель консульской службы посольства Беларуси в России Владимир Шорохов в эфире телеканала "Беларусь 1".

Погибший водитель — из Речицы, двое погибших пассажиров — из Гомеля и из деревни Борщевка Речицкого района. Пострадавшие также из Гомеля и Борщевки. Мужчины являлись сотрудниками белорусской буровой компании и работали в России вахтовым методом.

К одному из пострадавших, благодаря содействию работодателя, уже выехала жена, к другому также добираются родные. Житель Борщевки на данный момент переведен из отделения реанимации в травматологию Березниковской больницы. Его гомельский коллега по-прежнему находится в реанимации с переломами ног, ребер и черепно-мозговой травмой.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Комментарий руководителя консульской службы посольства Беларуси в России Владимира Шорохова слушайте на радио Sputnik Беларусь.