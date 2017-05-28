Четыре человека погибли в Москве из-за урагана





В Москве из-за ураганного ветра с ливнем погибли четыре человека.

«По данным медиков, от падения деревьев и конструкций в разных районах города погибли четыре человека»,- сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

В связи с ураганом движение на дорогах Москвы осложнилось. По состоянию на 16:10, из-за упавших деревьев на открытом участке Филевской линии метро увеличены интервалы движения поездов, передает «Интерфакс». Уточняется, что три дерева упали между станциями «Фили» - «Багратионовская» и «Филевский парк».

Также затруднено движение поездов на участке Лесной городок-Аэропорт Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), пишет "Коммерсант" .