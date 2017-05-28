Бывший первый зампред Рогачевского райисполкома приговорен к трем годам лишения свободы

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Рогачевского района вынес приговор в отношении бывшего первого заместителя председателя Рогачевского райисполкома за совершение коррупционного преступления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного суда.

Мужчина признан виновным по ч.3 ст. 426 УК (превышении власти и служебных полномочий). Ему назначено три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима без конфискации имущества с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок три года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток.

Как сообщалось ранее, занимая должность первого заместителя председателя - начальника управления сельского хозяйства и продовольствия, мужчина давал указания руководителям предприятий района о передаче ему материалов для строительства личного домовладения по явно заниженным ценам, а также оказании и предоставлении услуг без полной оплаты.-0-