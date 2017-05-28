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Россельхознадзор не планирует посещать Беларусь в ближайшее время
Россельхознадзор не собирается в ближайшее время посещать Беларусь с очередной инспекцией предприятий молочной промышленности.
Как рассказал
Напомним, что с 15 мая ведомство ужесточило контроль за продукцией девяти молочных предприятий Беларуси. По информации ведомства, были выявлены несоответствия продукции животного происхождения, поступившей на территорию РФ, нормам и требованиям Российской Федерации и Евразийского экономического союза.
После переговоров 15 мая в Москве, Россельхознадзор
В связи с этим Россельхознадзор с 19 мая временно
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Россельхознадзор не собирается в ближайшее время посещать Беларусь с очередной инспекцией предприятий молочной промышленности.
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