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Россельхознадзор не планирует посещать Беларусь в ближайшее время

29.05.2017 18:02 — Разное | БДГ  
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Россельхознадзор не собирается в ближайшее время посещать Беларусь с очередной инспекцией предприятий молочной промышленности.

Как рассказал ТАСС глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, проводить инспекции в Беларуси сейчас не имеет смысла. По мнению главы ведомства, после проверок ситуация на предприятиях только ухудшается. Кроме того, Данкверт отметил, что не является сторонником инспекций, а предпочитает проводить инспекции на границе.

Напомним, что с 15 мая ведомство ужесточило контроль за продукцией девяти молочных предприятий Беларуси. По информации ведомства, были выявлены несоответствия продукции животного происхождения, поступившей на территорию РФ, нормам и требованиям Российской Федерации и Евразийского экономического союза. 

После переговоров 15 мая в Москве, Россельхознадзор попросил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси приостановить ветеринарную сертификацию в Россию сухого молока, сыра и масла с ряда белорусских предприятий, но в Беларуси не отреагировали на это должным образом. В тоже время у ряда белорусских предприятий Россельхознадзор выявил повторные нарушения.

В связи с этим Россельхознадзор с 19 мая временно ограничил поставки в Россию сухого молока, сыра и масла, произведенных на ряде предприятий.

 
 
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Россельхознадзор не собирается в ближайшее время посещать Беларусь с очередной инспекцией предприятий молочной промышленности.

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