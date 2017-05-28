Россельхознадзор не планирует посещать Беларусь в ближайшее время

Россельхознадзор не собирается в ближайшее время посещать Беларусь с очередной инспекцией предприятий молочной промышленности.

Как рассказал ТАСС глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, проводить инспекции в Беларуси сейчас не имеет смысла. По мнению главы ведомства, после проверок ситуация на предприятиях только ухудшается. Кроме того, Данкверт отметил, что не является сторонником инспекций, а предпочитает проводить инспекции на границе.

Напомним, что с 15 мая ведомство ужесточило контроль за продукцией девяти молочных предприятий Беларуси. По информации ведомства, были выявлены несоответствия продукции животного происхождения, поступившей на территорию РФ, нормам и требованиям Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

После переговоров 15 мая в Москве, Россельхознадзор попросил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси приостановить ветеринарную сертификацию в Россию сухого молока, сыра и масла с ряда белорусских предприятий, но в Беларуси не отреагировали на это должным образом. В тоже время у ряда белорусских предприятий Россельхознадзор выявил повторные нарушения.