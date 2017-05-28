На могилевской трассе столкнулись пять авто. Пострадало четыре человека

Авария произошла вечером 28 мая на Могилевском шоссе в 15 километрах от Минска. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Заводского района.



Фото: ГАИ Заводского района

Как сообщили в Госавтоинспекции Заводского района, водитель маршрутки «Могилев-Минск» ехал в третьей полосе движения со стороны поселка Сосны в направлении улицы Селицкого со скоростью 90 км\ч. В салоне автомашины находилось 11 пассажиров. Впереди на расстоянии около 45 метров двигался автомобиль Nissan, который внезапно начал притормаживать. Водитель маршрутки также снизил скорость, однако столкновения избежать не удалось. От удара автомашина Nissan проехала вперед и совершила столкновение с автомашиной VW, которую от удара отбросило во вторую полосу. Nissan продолжил движение и совершил столкновение с автомашиной Opel, которая от удара проехала вперед и совершила наезд на автомашину Mazda.

По предварительной информации пострадали 4 человека. Они получили травмы легкой степени тяжести в виде ушибов и ссадин. По факту ДТП проводится служебная проверка.

В связи с участившимися фактами дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта и маршрутных такси Госавтоинспекцией столицы с 5 по 14 июня будет проведен специальный комплекс мероприятий «Автобус». Главная цель операции — снижение количества ДТП с участием транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, предупреждение и пресечение нарушений водителями Правил дорожного движения.

Инспекторы ГАИ проведут рейдовые мероприятия, в ходе которых проверят техническое состояние транспорта автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются пассажирскими перевозками, наличие соответствующей документации. Будет осуществляться контроль за перевозкой организованных групп детей и экскурсий автобусами.