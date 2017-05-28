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Баварское шоссе закрыли из-за рассыпанных бизнесменом 9000 евро

29.05.2017 18:10 — Разное | Tut.by  
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Полиции немецкого города Ингольштадт (Бавария) временно пришлось закрыть участок шоссе, чтобы собрать рассыпанные по нему деньги. Об этом сообщает Associated Press.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инцидент произошел вечером 27 мая. Бизнесмен, проезжавший по автомагистрали на мотоцикле, уронил пластиковый пакет с дневной выручкой. Около 9000 евро мелкими купюрами (порядка 570 тысяч рублей) оказались рассыпаны по дороге.

Мужчина бросился собирать деньги, а очевидцы происшествия вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка остановили движение и стали помогать бизнесмену. В итоге им не удалось найти примерно 1500 евро, которые унес ветер.

В декабре сообщалось, что прохожие помогли жителю Китая собрать 25 тысяч юаней (около 223 тысяч рублей), которые он случайно рассыпал на улице.

 
 
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Бизнесмен, проезжавший по автомагистрали на мотоцикле, уронил пластиковый пакет с дневной выручкой.

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