Баварское шоссе закрыли из-за рассыпанных бизнесменом 9000 евро

Полиции немецкого города Ингольштадт (Бавария) временно пришлось закрыть участок шоссе, чтобы собрать рассыпанные по нему деньги. Об этом сообщает Associated Press.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инцидент произошел вечером 27 мая. Бизнесмен, проезжавший по автомагистрали на мотоцикле, уронил пластиковый пакет с дневной выручкой. Около 9000 евро мелкими купюрами (порядка 570 тысяч рублей) оказались рассыпаны по дороге.

Мужчина бросился собирать деньги, а очевидцы происшествия вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка остановили движение и стали помогать бизнесмену. В итоге им не удалось найти примерно 1500 евро, которые унес ветер.

В декабре сообщалось, что прохожие помогли жителю Китая собрать 25 тысяч юаней (около 223 тысяч рублей), которые он случайно рассыпал на улице.