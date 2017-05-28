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Под Минском Renault вылетел в кювет: водитель погиб, пассажир в больнице

29.05.2017 18:08 — Разное | Tut.by  
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Утром 29 мая на 34-м км автодороги Колодищи — Заславль произошло ДТП, в результате которого водитель погиб, пассажира доставили в больницу. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минского района.


Фото: ГАИ Минского района

Водитель 1991 года рождения ехал в сторону улицы Советской в Заславле. В какой-то момент он не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет. Машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП, пассажир 1988 г. р. получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.


Фото: ГАИ Минского района
 
 
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Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

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