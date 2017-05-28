Паспорт при покупке валюты больше не нужен

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Александр Лукашенко своим указом отменил существовавшее в стране требование регистрировать в банках паспортные данные физических лиц, приобретающих иностранную валюту.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, которую цитирует БЕЛТА .

"Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал 29 мая. Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации", - говорится в сообщении пресс- службы.

Отмечается, что указ принят в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. Он вступает в силу после официального опубликования.