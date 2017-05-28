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Число жертв урагана в Москве выросло до семи человек, 70 – пострадали
29.05.2017 18:01 — Разное | Ежедневник
Артем Геодакян/ТАСС
Число погибших в результате ураганного ветра в Москве достигло семи человек, почти 70 пострадали.
Об этом
"По последним данным, в результате падения деревьев и конструкций погибли семь человек", - сказал источник.
По его словам, к врачам обратились 69 пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь.
Следственный комитет, в свою очередь, пока подтвердил гибель шести человек. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"29 мая 2017 года в результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей. От полученных травм погибли пять человек", - сказала Иванова.
"Кроме того, в этот же день в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице, в результате чего пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", - сообщила представитель ГСУ. По факту гибели людей проводятся доследственные проверки.
Как ранее рассказал ТАСС источник в экстренных службах, ЧП произошли на ВДНХ и Преображенской улице, в Измайловском районе, на Ломоносовском проспекте и около площади Джавахарлала Неру.
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Число погибших в результате ураганного ветра в Москве достигло семи человек, почти 70 пострадали.
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