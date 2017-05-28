Два немецких автомата времен войны обнаружены при земляных работах в Барановичах

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два немецких автомата времен Великой Отечественной войны обнаружены при проведении земляных работ в Барановичах, сообщила БЕЛТА официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.

В милицию о необычной находке сообщили рабочие. Сегодня они копали на территории Барановичского хлебозавода траншею под теплотрассу. Примерно в 12.30 экскаватор поднял наверх вместе с землей два предмета, похожих на автоматы. Судя по внешнему виду, в земле они пролежали не менее 70 лет. Оружие изъедено ржавчиной, некоторые части отваливаются.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оружие отправлено на экспертизу. Предварительно, речь может идти о пистолетах-пулеметах "Шмайссер". По факту проводится проверка.-0-