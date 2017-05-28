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В Беларуси отменяют продажу валюты по паспорту
В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 29 мая, сообщает пресс-служба главы государства.
Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации.
«Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. Он вступает в силу после официального опубликования», — говорится в сообщении.
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Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. Он вступает в силу после официального...
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