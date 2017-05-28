Хоккейная лига чемпионов опубликовала расписание групповой стадии турнира, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: Игорь Ремзик

По итогам прошедшего сезона гродненский «Неман», завоевавший Кубок президента (главный трофей экстралиги чемпионата Беларуси), получил право представлять страну в Лиге чемпионов — 2017/18.

Групповой этап Лиги чемпионов пройдет с 24 августа по 11 октября. Белорусский полпред сыграет в группе «С» с командами «Ювяскюля» (бронзовый призер в Финляндии), «Цуг» (вице-чемпион Швейцарии) и «Вена Кэпиталз» (победитель открытого чемпионата Австрии).

Отметим, что «Неман» стартует в Лиге чемпионов двумя домашними поединками.

Расписание матчей группы «С»*:

25.08.2017 — 19.00 — «Неман» Гродно — «Вена Кэпиталз»

27.08.2017 — 19.00 — «Неман» Гродно — «Цуг»

31.08.2017 — 20.45 — «Цуг» — «Неман» Гродно

2.09.2017 — 20.30 — «Вена Кэпиталз» — «Неман» Гродно

3.10.2017 — 19.00 — «Ювяскюля» — «Неман» Гродно

10.10.2017 — 19.00 — «Неман» Гродно — «Ювяскюля».

* по белорусскому времени.

В плей-офф, матчи которого начнутся с 31 октября, выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах. Финал Лиги чемпионов состоится 6 февраля 2018 года.

Беларусь уже дважды была представлена в хоккейной Лиге чемпионов. В сезоне-2015/16 в турнире дебютировал гродненский «Неман», однако команда не сумела преодолеть групповой раунд. В сезоне-2016/17 минской «Юности» удалось пробиться в плей-офф, где она выбыла по итогам первого раунда, усупив по сумме двух встреч шведской «Фрелунд», которая затем выиграла Лигу чемпионов. Вообще же в активе «Фрелунды» два титула в возрожденной Лиге чемпионов (2016, 2017), а еще раз она уступила в финале другому шведскому клубу — «Лулео» (2015).