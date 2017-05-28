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Чемпионат Европы по шахматам соберет в Минске 170 гроссмейстеров

29.05.2017 19:00 — Разное | Ежедневник  
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Около 100 тыс. евро составит призовой фонд открывающегося в понедельник в Минске чемпионата Европы по шахматам.

Регламентом турнира предусмотрено, что победитель европейского первенства получит 20 тыс. евро, занявший второе место - 15 тыс. евро, третье - 10 тыс. евро, сообщили в Белорусской федерации шахмат.

Также, по информации организаторов шахматного турнира, специальными денежными призами будут отмечены обладатели трех призовых мест в номинациях "юниоры", "ветераны" и "лучший женский игрок". Ожидается, что в минском Дворце спорта за награды европейского первенства поспорят более 400 шахматистов из почти 40 стран. Среди них будут 177 гроссмейстеров, 78 международных мастеров, 57 мастеров ФИДЕ, пишет ТАСС.

"Событие для белорусских шахмат неординарное. Более 170 гроссмейстеров планируют приехать к нам", - отметила председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина. Свое участие в чемпионате подтвердили такие известные шахматисты как Дмитрий Андрейкин (Россия), Давид Наварра (Чехия), Бадура Джобава (Грузия).

 
Теги: Минск
 
 
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Около 100 тыс. евро составит призовой фонд открывающегося в понедельник в Минске чемпионата Европы по шахматам.

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