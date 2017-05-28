Отказаться от распределения с конца прошлого года стало чуть дешевле — из суммы, которую должен выплатить студент, если не хочет отрабатывать, исключили стипендии и другие траты на соцподдержку. Однако сумма «откупа» все равно в разы больше, чем платят те, кто учился на платном, рассказывают студенты. FINANCE.TUT.BY поговорил с выпускниками, которые отказались от распределения, о том, сколько им пришлось вернуть государству за свою учебу и как они собирали необходимую сумму.

«Пришлось платить за общежитие, хотя там никогда не жила»

С первого курса выпускница иняза Екатерина Карпова знала, что после окончания университета, возможно, придется «откупаться» от распределения, чтобы не отрабатывать два года:



— О выплате задумалась не я, а родители. Они переехали в Москву и хотели, чтобы я после окончания университета переехала к ним. Примерно с того момента, это был второй семестр первого курса, они решили начать копить деньги на выплату, — рассказывает девушка.

Екатерина хотела перепоступить в московский вуз, но для этого необходимо было сдавать два иностранных языка, а девушка на тот момент знала только английский.

— Бросать университет в Минске не хотелось, так как не было уверенности, что я действительно перееду в Москву или что родители не вернутся обратно: они только-только переехали. А образование получить хотелось.

Несмотря на высокий средний балл, университет распределил Екатерину учителем английского языка в школу в деревне Зеленый Бор под Смолевичами. Также ей предлагали остаться работать в минской гимназии, где она проходила практику, но к тому моменту девушка окончательно решила, что после выпускного переедет в Москву. Почти сразу после получения диплома летом прошлого года Екатерина написала заявление об отказе от распределения, а через месяц получила расчетник с точной суммой компенсации за каждый семестр обучения.

— Сумма была огромная — порядка 180 миллионов старыми. На добровольную выплату суммы дается шесть месяцев, после чего дело передается в суд. Я успела выплатить за полгода. Получилось намного больше суммы, которую платники внесли за пять лет (стоимость обучения в МГЛУ варьируется от 1520 до 2018 рублей в год в зависимости от курса — Прим. FINANCE.TUT.BY). Очевидно, что выгоднее было учиться на платном, но без каких-либо причин перевестись на платное нам не разрешали.

Но за что конкретно девушке нужно платить, юристы иняза объяснять отказались.

— Я не понимала, за что плачу — были только суммы, никакой расшифровки. Университетские юристы ничего не объясняли, а когда я просила расшифровку, говорили, что так положено и отказывались что-либо предоставлять. Поэтому пришлось привлечь знакомых юристов. Те объяснили, что в эту сумму включается абсолютно все: бытовые мелочи (электроэнергии, потребление воды и т.д.), зарплаты преподавателей, стоимость общежития, хотя я все пять лет снимала квартиру, и, само собой, стипендии. И, как оказалось, отсутствие расшифровки — это вполне законно.

В декабре 2016 года вышло постановление Совмина о том, что отказавшиеся от распределения теперь могут не возвращать стипендии за годы обучения. По подсчетом Екатерины за пять лет ей стипендий «набежало» на 42 миллиона рублей старыми. Однако снижать стоимость на эту сумму не стали, так как заявление об отказе от распределения было подписано до того, как опубликовали постановление.

— Лично я накопила примерно треть этой суммы, подрабатывая репетитором и не очень шикуя в «лучшие годы моей жизни», — рассказывает бывшая студентка. — Конечно, я откладывала на другие вещи, но когда поняла, что надо «откупаться», деньгами пришлось пожертвовать. Недостающую сумму добавили родители.

Сейчас Екатерина живет в Москве, работает репетитором по английскому: «В университете я выучила английский и немного немецкий — это факт, но преподавателем себя назвать не могла. Только работая репетитором, я сама начала понимать, что к чему, и читать англоязычные методические пособия, о которых в универе упоминали вскользь», — резюмирует девушка.

17 тысяч долларов за шесть лет «в универе»

Сергей после окончания автотракторного факультета БНТУ решил продолжить образование и поступил в магистратуру. Распределение в таком случае лишь ненадолго переносится — после окончания магистратуры выпускник обязан отработать два года. Сергея, тогда уже магистра технических наук, университет отправил работать инженером на Минский завод колесных тягачей.

— Нам показали список заводов, которые прислали заявки, и мы должны были выбирать из них. Заявки, которые мы приносили сами, не одобряли. У меня к тому моменту уже была работу и провести два года своей жизни на заводе, если честно, не хотелось. Поэтому идя на распределение уже знал, что буду «откупаться», — рассказывает Сергей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Университет выставил счет в 171 миллионов белорусских рублей старыми, или 17 тысяч долларов по состоянию на сентябрь 2013 года. Чуть позже прибавились 8 миллионов рублей судебных издержек.

— В течение полугода, как должен был, я сумму не выплатил. Тянул время осознанно: ситуация в экономике была нестабильная и вскоре после выпуска произошла девальвация — сумма долга в переводе в валюту уменьшилась до десяти тысяч долларов, — рассказывает Сергей.

Так как добровольно в отведенные сроки Сергей долг не выплатил, университет подал в суд на своего выпускника. В повестке, правда, стояла ошибочная дата, поэтому процесс «прошел мимо» Сергея. Когда выпускник пришел в суд, ему просто озвучили решение: компенсировать сумму обучения.

— Решение суда я проигнорировал — такую огромную сумму выплатить сразу нереально. Через какое-то время меня вызвал судебный исполнитель, он составил исполнительный лист и отправил по месту работу. Согласно этому листу, для погашения долга ежемесячно удерживается 50% от зарплаты. Каждый раз, когда ты меняешь работу, этот исполнительный лист «следует» за тобой. Так я «откупаюсь» от распределения. Сроков выплаты нет — платить можно хоть до пенсии. Все зависит о того, какая у тебя зарплата.

Справка FINANCE.TUT.BY. Согласно постановлению Совмина от 7 декабря 2016 года, выпускникам вузов, которые отказываются от распределения, не надо возмещать расходы на соцподдержку: стипендии, бесплатное питание, траты на содержание общежитий. Отказавшимся от распределения теперь компенсировать «фактические расходы на подготовку специалиста», куда включаются: Заработная плата рабочих и служащих;

Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;

Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

Обязательные страховые взносы на профессиональное пенсионное страхование;

Мягкий инвентарь и обмундирование;

Командировки и служебные разъезды;

Оплата транспортных услуг;

Оплата услуг связи;

Оплата коммунальных услуг;

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря;

Прочие текущие расходы. Постановление Совмина также объясняет, каким образом насчитывается сумма: «Сумма средств, затраченных на подготовку одного обучающегося за полный календарный год подготовки, рассчитывается путем деления текущих фактических расходов на основании годовой бухгалтерской отчетности на приведенную среднюю численность обучающихся».

«Работы не было, но меня не отпускали»

После учебы в БГУИРе минчанина Александра распределили на одно из столичных предприятий. Обещали зарплату 260 рублей в месяц — этих денег, говорит парень, ему не хватило бы даже на еду.

— Я туда сходил и, если честно, был в полном шоке — никому не пожелаю такого места распределения. Это было как будто наказание за все мои грехи, — вспоминает выпускник.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Летом, перед самым выпуском, Александр хотел перераспределиться на фирму, которая занимается веб-разработкой, но в деканате сообщили, что документы уже отправили на завод и «его там уже ждут». Чтобы сменить место распределения, Александру нужно было получить открепление на заводе — документ, который бы подтверждал, что он на предприятии не нужен.

— Завод очевидно во мне не нуждался: они тогда работали на трехдневной рабочей неделе. Однако открепление мне не дали. Мужчина, ответственный за распределение, оказался очень принципиальный: встал в позу и сказал, что не отпустит. Говорил: «Хоть работы и нет, будешь просто у нас сидеть».

1 августа началась отработка по распределению, но Александр на работу не вышел. В конце сентября ему пришлом письмо из деканата с предупреждением, если он в течение нескольких дней не появится на предприятии, то должен будет выплатить всю стоимость обучения. Александр решил выплачивать деньги.

— За учебу насчитали 6660 долларов в пересчете на валюту. Мне еще повезло: где-то половину из пяти лет я не получал стипендию. Но все равно моя сумма оказалась намного больше, чем сумма тех, кто учился на платном. Мне объяснили, как такую сумму насчитали. Оказывается, они берут все расходы университета за пять лет: хозрасходы, зарплатный фонд преподавателей и т.д. — и делят на количество студентов. Я должен выплатить свою часть, — рассказывает Александр. — Курс тогда сыграл мне на руку: в то время он очень сильно подскочил и 2,5 тысячами долларов в течение полугода я закрыл половину долга, если перевести сумму в белорусские рубли. Я в то время копил на машину, но пришлось воспользоваться деньгами, чтобы платить за учебу.

После этого полтора года Александр не платил ни копейки, тогда ему пришло еще одно письмо из деканата с напоминанием погасить задолженность. Сейчас он должен университету еще порядка двух тысяч долларов и выплачивает их небольшими частями — по 30−50 рублей в месяц.

— К концу этого года я планирую погасить долг. Просто жду крупных финансовых поступлений. В суд на меня никто не подавал: я ведь не отказываюсь платить, а исправно отдаю небольшими частями, — резюмирует парень.