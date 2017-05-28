Много роботов и душевные люди. Как собирают автомобили на заводе Jaguar в Бирмингеме

Завод Castle Bromwich Assembly в Бирмингеме существует почти 80 лет, и половину этого времени здесь выпускают Jaguar. AUTO.TUT.BY проник на ключевой завод легендарной марки и увидел, как собирают Jaguar F-Type.

Первым делом — самолеты

Строительство завода началось в 1938 году в рамках предвоенной программы авиавооружения Великобритании. Именно здесь был сконструирован один из лучших истребителей Второй мировой — Spitfire, а с 1942 года производился тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Lancaster. За годы войны завод поставил ВВС Великобритании более десяти тысяч самолетов.





После 1945 года завод перешел под управление компании Fisher and Ludlow, собравшей в одной локации свои 14 ранее разбросанных по «Бирмингемью» фабрик. Послевоенное производство было переориентировано на мирные кухонные мойки и кузова для автомобилей British Motor Corporation (куда в 1966 вошел и Jaguar) — Austin, MG, Triumph, Rover, Mini. В 1977 году полный контроль над заводом получила «Большая кошка», и создание легендарных моделей Jaguar XK, первых версий XJ и S-Type происходило уже здесь.

Автоматизация — 80%

На заводе работает около трех тысяч рабочих, однако во время экскурсии создалось впечатление, что их на порядок меньше: около 80% всех работ автоматизированны. Зрелище это совершенно гипнотическое и даже фантастическое. Машины поднимают, крутят в «клешнях», словно разглядывая, крупногабаритные детали, что-то клепают, выверяют, приделывают, передают дальше по конвейеру.





Атмосфера на немалой территории достаточно британская: без суеты, очень сдержано, можно сказать аристократично (все-таки производство люксовых автомобилей, а не масс-маркет), при этом приветливо и улыбчиво.

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Люди не отстают от машин. Но они выполняют самую важную работу: например, контролируют результаты сборки, укладывают/соединяют проводку, заворачивают «несущие» болты, измеряют зазоры, на глаз и на ощупь проверяют ровность покраски, тестируют готовые экземпляры.

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Рабочий день на заводе обычный, восьмичасовой. Каждые пять недель рабочие на «слесарных» этапах производства меняются местами, получая опыт работы на разных стадиях сборки (узкие специалисты в этом процессе участия не принимают).

Нередко на заводе работают целыми поколениями и выходят на пенсию даже после 65 лет. Причем «долгожителям» при выслуге лет могут подарить новенький Land Rover Evoque, производимый по соседству, или Jaguar XF.

Как делают Jaguar F-Type





Нам удалось побывать на всех этапах и в цехах линии производства модели F-Type — в сутки на заводе собирается порядка 60 машины.

Для создания спортивного купе задействуется 85 «станций» — рабочих участков на движущемся конвейере, на каждом этапе будущий спорткар находится примерно по шесть минут. При изготовлении этой модели используют 2388 заклепок, 563 элемента крепежа и 101 метр клеевого материала.



В зависимости от модели Jaguar, до 1000 частей будущей «кошки» выштамповываются роботизированными прессами, от их ударов пол содрогается под ногами.

Наиболее современный экструдер, например, может выдавать до 36 заготовок дверей в минуту, а самый большой в мире пресс делает уникальные по размеру алюминиевые детали для аэродинамичного кузова кроссовера Jaguar F-Pace.

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Производство в основном алюминиевое (чем не сохранение традиций, ведь из этого материала здесь в свое время строили истребители). Его использование «крылатого металла» позволяет существенно снизить вес автомобиля (например, довольно крупный кроссовер F-Pace «тянет» всего на 1800 кг), повысить экономичность авто, уменьшить вредные выбросы. Еще один плюс — стойкость к коррозии. Надо отметить, что 100% отходов алюминия (да и стали тоже) Jaguar отправляет на переработку.





Процесс сборки начинается с соединения отштампованных в соседнем помещении элементов днища автомобиля, к которому крепятся сперва боковые, а затем верхние панели. Следующим этапом навешиваются «болтовые» элементы — двери, капот, багажник, крылья.





Далее автоматическая система лазеров и камер проверяет качество сборки «корпуса», после чего кузов отправляется в покраску. Интересно, что при первоначальной сборке на двери добавляют специальные грузы, которые по весу равны ее будущей внутренней начинке.





Собранный кузов проходит множество этапов обработки. Сначала — глубокая очистка от металлической пыли с помощью воздушной фильтрации и магнитов. Затем «купание» в фосфатной (для стали) или циркониевой (для алюминиевых частей) ванне. После чего наносится еще одно защитное покрытие в электростатическом поле, и все слои запекаются в «печи». Следующие этапы — установка звукоизолирующих материалов, распыление защитной грунтовки, основного цвета и, наконец, лака.

К сожалению, по соображениям пожарной безопасности фотографировать в покрасочном цеху запрещено, но зрелище это весьма завораживающее. «Одетые» в белые халаты роботы-маляры буквально вальсируют вокруг кузова, а их руки-головы вращаются с бешеной скоростью (около 60 тысяч оборотов в минуту), превращая краску в цветной электростатический туман, который эффективно и равномерно покроет всю поверхность кузова, в том числе внутри.





Сам покрасочный цех — двухэтажный, по размеру это восемь футбольных полей — это позволяет разместить примерно 7,5 километра конвейеров.

Мы с удивлением обнаружили, что выкрашенные кузова на последующих этапах сборки особо не защищают. Ранее для предохранения от случайных ударов и царапин применялись специальные «маты», однако не так давно от них было решено отказаться, так как наличие предохраняющих элементов сильно снижало осторожность и внимательность рабочих, приводя к обратному эффекту.

У любого автомобиля «Ягуар» имеется «свидетельство о рождении», в котором указана полная комплектация, выбранные покупателем опции, а также записана «стенограмма» сборки — кто какую операцию выполнял, с каким усилием затягивались болты, сколько технических жидкостей заливалось, возникали ли вопросы в процессе сборки, какие результаты были на тестах. И если с автомобилем возникнет какая-то проблема, всегда можно узнать, кто и как собрал конкретный экземпляр.

Нам запомнилось



Безопасность персонала и эргономичность выполнения операций — важнейшие аспекты производства



Принципы непрерывного совершенствования процессов (тот самый японский Кайдзен, в котором участвуют все — от менеджеров до рабочих) полноценно применяются здесь на практике



Каждый собранный автомобиль тестируется на шумо- и водонепроницаемость в специальных камерах



Проверка лакокрасочного покрытия готовых автомобилей — отвественный, но приятный и, видимо, веселый процесс



Тестирование подвески и рулевого управления в различных «дорожных условиях» проходит не на полигоне, а на симуляторе



Напоследок мы получили возможность одним глазком глянуть на салон и оптику новой модели Range Rover Velar, продажи которой стартуют в июне