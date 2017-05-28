Алена Омелюсик завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции

Белоруска Алена Омелюсик, выступающая за велогруппу Canyon SRAM, завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Алена Омелюсик хорошо известна как великолепный финишер, и в ходе Grand Prix de Plumelec-Morbihan Dames она в очередной раз убедила болельщиков в своем профессионализме. В группе из четырех человек белоруска смогла второй пересечь финишную ленту. Раньше ее это сделала лишь Эшли Мулман (ЮАР), третье место заняла Сара Гиллоу (Австралия).

Днем ранее в гонке La Classique Morbihan уроженка Березы также заняла второе место. В команде Canyon SRAM не скрывают, что делают ставку именно на белоруску на финише и стараются вывести именно ее на решающий спурт.

— Две гонки прошли замечательно для меня. Последняя была чуть сложнее, конкуренты поддерживали высокий темп, часто пытались уехать в отрыв, однако на финише благодаря работе подруг по команде мне удалось вклиниться в квартет, который и определял сильнейших. Спринт удался: два подиума за два дня. Великолепно! — поделилась Алена Омелюсик.

Следующую гонку OVO Energy Women’s (7−11 июня) в составе команды Canyon SRAM белоруска проведет в Великобритании.