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В НОК 30 мая пройдет отчетно-выборное Олимпийское собрание
В Национальном олимпийском комитете 30 мая пройдет отчетно-выборное Олимпийское собрание. Начало мероприятия в 10.00, сообщил БелаПАН высокопоставленный источник в спортивной отрасли.
О том, что собрание назначено на 30 мая, заявил Александр Лукашенко (президент НОК по совместительству) на встрече с главой своей администрации Натальей Кочановой 22 мая.
К этому дню официальный лидер
— Я этот вопрос вам поручаю для контроля, потому что это главный идеологический вопрос. Мы никогда этого не скрывали, — заявил Лукашенко. — Главнейшая идеология — это спорт. Соревнования спортивные смотрят миллионы. Это — воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, хорошо — это воодушевляет.
Весной нынешнего года в соответствии с рекомендательными письмами НОКа во многих спортивных федерациях прошли внеочередные отчетно-выборные конференции. Новых руководителей получили, в частности, федерации биатлона (главный тренер сборной Андриан Цыбульский), хоккея (председатель Минского облисполкома Семен Шапиро), велоспорта (восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская), волейбола (арбитр Александр Пясецкий).
— Я заметил, что министр спорта и другие должностные лица как-то, мягко говоря, не управляли этими федерациями. Поскольку большие начальники: генеральный прокурор, председатель КГБ. Очень трудно было управлять, все было замкнуто на президента, мне пришлось заниматься и спортом. Мы решили сделать так: крупный, способный специалист возглавляет федерацию. На местах с этим согласились. Поэтому идут перевыборы, — пояснил ситуацию Лукашенко 19 мая на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.
Сохранили свои посты бывший спикер Палаты представителей Владимир Коноплев (федерация гандбола), генеральный директор «Минск-Арены» Николай Ананьев (союз конькобежцев), первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков (федерация баскетбола). В фехтовании смена руководства обернулась скандалом: делегаты избрали не согласованную «наверху» кандидатуру, поэтому с помощью административного ресурса была созвана новая конференция, которая приняла нужное решение.
Белорусская федерация футбола (руководитель — председатель правления Банка развития Сергей Румас), по информации источника БелаПАН в БФФ, отказалась проводить внеочередную конференцию, сославшись на уставные документы. «Федерация получает немало средств из ФИФА и УЕФА, которые строго следят за независимостью национальных федераций от государства и в случае, по их мнению, стороннего вмешательства без колебаний вводят санкции. Тем более что уже был прецедент в 2003 году, когда в федерации меняли Григория Федорова на Геннадия Невыгласа и нам грозили отлучением, — отметил собеседник.
Александр Лукашенко, по информации
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В Национальном олимпийском комитете 30 мая пройдет отчетно-выборное Олимпийское собрание. Начало мероприятия в 10.00.
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