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Уголовное дело возбуждено в отношении тренера, ученик которого едва не утонул в бассейне

29.05.2017 19:31 — Разное | БелТА  
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Уголовное дело возбуждено в отношении тренера, ученик которого едва не утонул в бассейне

29 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В отношении тренера-преподавателя, ученик которого едва не утонул в бассейне Светлогорска, возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Уголовное дело возбуждено Светлогорским районным отделом Следственного комитета по ч.2. ст.165 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения малолетнему).

В отношении тренера-преподавателя применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего. Назначены экспертные исследования.

Как сообщалось, несчастный случай произошел утром 27 мая в бассейне СДЮШОР №1 Светлогорска. Четверых детей на занятие плаванием привел тренер по греко-римской борьбе. Один из мальчиков плавал в бассейне с трубкой и маской. Предположительно, вода попала в трубку, школьник захлебнулся и стал тонуть. Мальчика с глубины 2,5 м поднял один из тренеров по плаванию. После чего он было доставлен в реанимационное отделение Светлогорской центральной районной больницы.

Сегодня мальчик переведен в Гомельскую областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как средне тяжелое.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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