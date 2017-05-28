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Средняя зарплата в Литве в первом квартале составила 817,6 евро

29.05.2017 21:04 — Разное | Ежедневник  
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Средняя зарплата в Литве в первом квартале составила 817,6 евро

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Все 20 самых привлекательных работодателей в Литве платят зарплаты выше средних. Самые большие зарплаты в апреле были в компании Telia Lietuva, самые маленькие - в Lidl Lietuva.

В среднем 2981,17 евро "на бумаге" в апреле своим 2242 работникам платила компания Telia Lietuva, которая в мае была признана самым привлекательным из 20 работодателей в Литве - ТОП-20 был составлен cvmarket.lt. Средняя зарплата в Lidl Lietuva, которая находится на 4 месте в этом списке, по данным "Содры" в апреле составляла 826,12 евро (в компании 1497 работников). По новейшим данным Департамента статистики Литвы, в первом квартале 2017 года средняя зарплата "на бумаге" в Литве составляла 817,6 евро, пишет DELFI.

Все 20 самых привлекательных работодателей в Литве в апреле платили зарплату выше средней. Меньше 1000 евро "на бумаге" платили Lidl Lietuva, группа Aprangа и ЗАО Felit (IKEA Lietuva). Больше всего работников из этих 20 компаний было в государственной компании "Литовская железная дорога" – 9457, меньше всего в группе Vičiūnai – 106. cvmarket.lt сообщал, что самых привлекательных работодателей в Литве выбирали в марте-мае 2017 года, в опросе участвовали 2158 респондентов. Интересовались не только, какие компании считают самыми привлекательными, но и какие считают самыми непривлекательными. "Никакой список работодателей респондентам не давался. При подсчете результатов отнимали отрицательные баллы, а также голоса за себя и повторные голоса с того же IP-адреса", – сказано в сообщении для СМИ.
 

Top 20

Работодатель

Число работников

Средняя зарплата (2017 апрель)

1

Telia LT

2242

2981,17

2

SEB bankas

1603

1617,2

3

Western Union Lietuva

1747

1324,78

4

Lidl Lietuva

1497

826,12

5

Barclays Lietuvos filialas

1181

2002,24

6

Felit (IKEA Lietuva)

405

984,39

7

Swedbank

1209

1861,58

8

Apranga

860

975,5

9

Bitė Lietuva

622

1520,97

10

Vičiūnų grupė

106

2082,19

11

Lietuvos geležinkeliai

9457

1110,52

12

Danske Bank Lietuvos filialas

2161

1666,64

13

Achema

1134

1440,32

14

Philip Morris Lietuva

496

1698,27

15

DNB bankas

1113

1498,77

16

Ruptela

180

1751,13

17

Thermo Fisher Scientific Baltics

687

1339,52

18

DPD Lietuva

189

1235,53

19

Adform Lithuania

453

1971,75

20

Nasdaq Vilnius Services

223

1890,78

Данные cvmarket.lt, „Sodros“

 
 
Ссылка на источник 45
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Все 20 самых привлекательных работодателей в Литве платят зарплаты выше средних. Самые большие зарплаты в апреле были в компании Telia Lietuva, самые маленькие - в Lidl Lietuva.

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