Средняя зарплата в Литве в первом квартале составила 817,6 евро

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Все 20 самых привлекательных работодателей в Литве платят зарплаты выше средних. Самые большие зарплаты в апреле были в компании Telia Lietuva, самые маленькие - в Lidl Lietuva.

В среднем 2981,17 евро "на бумаге" в апреле своим 2242 работникам платила компания Telia Lietuva, которая в мае была признана самым привлекательным из 20 работодателей в Литве - ТОП-20 был составлен cvmarket.lt. Средняя зарплата в Lidl Lietuva, которая находится на 4 месте в этом списке, по данным "Содры" в апреле составляла 826,12 евро (в компании 1497 работников). По новейшим данным Департамента статистики Литвы, в первом квартале 2017 года средняя зарплата "на бумаге" в Литве составляла 817,6 евро, пишет DELFI.



Все 20 самых привлекательных работодателей в Литве в апреле платили зарплату выше средней. Меньше 1000 евро "на бумаге" платили Lidl Lietuva, группа Aprangа и ЗАО Felit (IKEA Lietuva). Больше всего работников из этих 20 компаний было в государственной компании "Литовская железная дорога" – 9457, меньше всего в группе Vičiūnai – 106. cvmarket.lt сообщал, что самых привлекательных работодателей в Литве выбирали в марте-мае 2017 года, в опросе участвовали 2158 респондентов. Интересовались не только, какие компании считают самыми привлекательными, но и какие считают самыми непривлекательными. "Никакой список работодателей респондентам не давался. При подсчете результатов отнимали отрицательные баллы, а также голоса за себя и повторные голоса с того же IP-адреса", – сказано в сообщении для СМИ.



Top 20 Работодатель Число работников Средняя зарплата (2017 апрель) 1 Telia LT 2242 2981,17 2 SEB bankas 1603 1617,2 3 Western Union Lietuva 1747 1324,78 4 Lidl Lietuva 1497 826,12 5 Barclays Lietuvos filialas 1181 2002,24 6 Felit (IKEA Lietuva) 405 984,39 7 Swedbank 1209 1861,58 8 Apranga 860 975,5 9 Bitė Lietuva 622 1520,97 10 Vičiūnų grupė 106 2082,19 11 Lietuvos geležinkeliai 9457 1110,52 12 Danske Bank Lietuvos filialas 2161 1666,64 13 Achema 1134 1440,32 14 Philip Morris Lietuva 496 1698,27 15 DNB bankas 1113 1498,77 16 Ruptela 180 1751,13 17 Thermo Fisher Scientific Baltics 687 1339,52 18 DPD Lietuva 189 1235,53 19 Adform Lithuania 453 1971,75 20 Nasdaq Vilnius Services 223 1890,78

Данные cvmarket.lt, „Sodros“