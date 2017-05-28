Белорусский квас получил высшую оценку системы Роскачества

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«Квас Лидский хлебный», выпускаемый «Лидским пивом», стал единственным иностранным продуктом веерного исследования, проведенного Российской системой качества (Роскачество).

Продукция белорусского завода включена в 17 брендов, которые удостоились оценки «товар повышенного качества». Как отмечено «Квас Лидский» - это товар, «соответствующий не только всем обязательным требованиям и заявленной производителем информации на маркировке, но и опережающему стандарту Российской системы качества».

В рамках веерного исследования Роскачества были изучены 30 наиболее популярных среди российских потребителей торговых марок кваса по 26 параметрам качества и безопасности. Стоимость продукции составила от 27 до 75 росс. рублей за единицу товара. Практически все исследованные товары были произведены на территории Российской Федерации (в Брянской, Владимирской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Тверской, Ульяновской областях, в Республике Чувашия, в Ставропольском крае, а также в Москве и в Санкт-Петербурге). Исключение составил лишь один товар белорусского производства.

По результатам испытаний выяснилось, что более половины исследованных торговых марок производят высококачественный квас. Исследование выявило и несколько товаров, которые могут разочаровать потребителя. По результатам лабораторных испытаний три образца не соответствовали техническому регламенту Таможенного союза и были признаны небезопасными. Также среди исследованных продуктов были обнаружены товары, по признакам напоминающие скорее газированный напиток: то есть продукт, полученный не в результате брожения, а посредством искусственного газирования, - подвело итоги Роскачество.