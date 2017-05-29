В каких странах по-прежнему покупают валюту по паспорту

В Беларуси валюты по паспорту">отменяется требование регистрации банками паспортных данных физлиц при покупке ими валюты. Это изменение, по мнению эксперта, окажет дополнительный стабилизирующий эффект на валютном рынке страны и говорит об уверенности властей в его дальнейшей стабильности. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких странах по-прежнему требуется наличие документа, подтверждающего личность, при покупке валюты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В России иностранную валюту на сумму меньше 40 тысяч российских рублей (около 705 долларов) можно обменять без предъявления паспорта. Этот лимит ввели в июле прошлого года. До этого идентификация не нужна была при обмене до 15 тысяч российских рублей (около 265 долларов).

Национальный банк Украины с 10 августа прошлого года разрешил физлицам менять валюту в сумме до 150 тысяч гривен (около 5680 долларов) без предоставления документа. До этого физлицам нужно было предоставлять документ, удостоверяющий личность, при покупке, продаже и обмене иностранный валюты (независимо от суммы).

Свое решение Нацбанк Украины объяснил в том числе и тем, что население продает банкам больше валюты, чем покупает.

С февраля прошлого года жители Казахстана должны предоставлять удостоверение личности или паспорт при обмене свыше 1 миллиона тенге (около 3220 долларов) в обменных пунктах. До этого предоставлять документ нужны было при обмене суммы в 2 миллиона тенге (около 6440 долларов). Эта мера, как сообщалось , направлена на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма и повышение прозрачности обменных операций.

В Молдове нужно предоставлять паспорт при обмене больше 50 тысяч леев (около 2740 долларов). Вне зависимости от того, совершается сделка посредством одной или нескольких операций. При этом документ могут попросить и при обмене меньшей суммы, если возникли подозрения относительно отмывания денег или финансирования терроризма. Если сумма сделки равняется или превышает 15 000 леев (около 820 долларов) при ее осуществлении посредством валютообменного аппарата несколькими операциями тоже нужно предъявлять паспорт.

Но в начале этого года парламент Молдовы проголосовал в первом чтении большинством голосов за законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Предлагается, что при обмене суммы до 5 тысяч леев (около 275 долларов) физлицу необходимо предоставить паспорт, а если человек меняет более пяти тысяч леев, то «обменники» должны регистрировать его идентификационные данные.