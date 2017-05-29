Решающие матчи за выход в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдут 30 мая

27 мая состоялись ответные полуфинальные поединки плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Минская «Столица» и лидский «Лидсельмаш» сумели сравнять счет в своих сериях. Теперь судьба путевок в финал решится во вторник, 30 мая.



Фото: МФК «Столица»

МАПИД 5−6 «Столица» (по пенальти)

Перед полуфиналами поклонники «айтишников» сходились в едином мнении: встретиться хотелось с МАПИДом, который больно уколол «Столицу» в полуфинальной серии в прошлом сезоне. В итоге именно «домостроители» и стали соперниками самого известного мини-футбольного клуба Беларуси.

Однако первый матч немного поубавил предвкушение мести. Итоговые 0:1 дома навели на мысли о том, что «Столица» со звездным составом имеет все шансы вновь пролететь мимо финала.

Во втором матче все не задалось уже с самого начала: на 39-й секунде игры мяч в ворота «столичников» забил Дмитрий Лось. Затем преимущество на 12-й минуте удвоил Шиловский. Тем не менее «Столица» нашла в себе силы встрепенуться и сначала отыграть один мяч (к атаке подключился и забил гол вратарь Дмитрий Поляков), потом сравнять счет (30-я минута — Бето), затем отправить болельщиков за валидолом (МАПИД усилиями Переметина на 34-й минуте вновь вышел вперед), и все-таки вырвать нужные 3:3 в основное время (Лазюк — 34-я минута).

Дополнительное время МАПИД провел в атаке, однако было видно, что «домостроители» не против серии пенальти, в которой они в психологическом плане находились в более выгодной позиции. Но в пенальти фортуна решила отдать «Столице» должок за прошлый матч, и третий удар играющего главного тренера МАПИДа Алексея Попова прилетел в штангу. Бьющий следующим Руслан Лазюк свой шанс не упустил, что автоматически сравняло счет в серии (1−1). И теперь во вторник, 30 мая, команды сыграют решающий поединок.

Мячи: 1:0 — Лось (0.39, пас — Силивончик). 2:0 — Шиловский (12.17, пас — Силивончик). 2:1 — Поляков (18.47, пас — Горбенко). 2:2 — Бето (30.16, пас — Крыкун). 3:2 — Перемитин (34.10, пас — Ольшевский). 3:3 — Лазюк (34.46, пас — Горбенко).

Ход серии: МАПИД — «Столица» — 1−1.

«Лидсельмаш» 7−5 ВРЗ (по пенальти)

Первый матч этой серии немного удивил своим итоговым счетом (4:1 в пользу ВРЗ), однако никоим образом не сделал «вагоноремонтников» фаворитами ответного матча. Разозленный «Лидсельмаш» дома был готов сделать что угодно, лишь бы вырвать нужную победу.

В итоге местные зрители увидели захватывающий триллер, в котором «Лидсельмаш» дважды вел с преимуществом в два гола (2:0 и 4:2) и дважды его терял. Последний гол и вовсе был пропущен за минуту до финальной сирены.

В дополнительное время, как и в матче «Столицы» с МАПИДом, никто не хотел рисковать, поэтому команды провели его в умеренном режиме и продолжили выяснение отношений в серии послематчевых пенальти, где благодаря сэйвам Головнева победу праздновали хозяева.

Теперь «Лидсельмашу» предстоит еще один крайне сложный выезд в Гомель (преимущество домашней площадки находится на стороне ВРЗ), где игры лидчанам даются сложнее, да и преодолеть расстояние до самого южного областного центра Беларуси также придется немалое. Тем не менее прошлогодним чемпионам не привыкать к трудностям, и в предстоящий вторник аутсайдерами они точно не будут.

Мячи: 1:0 — Иванов (5.21, пас — Жигалко). 2:0 — Иванов (11.59, пас — Жигалко). 2:1 — Шамли (12.30, пас — Григорьев). 2:2 — Пинчук (13.58). 3:2 — Раговик (18.06, пас — Иванов). 3:3 — Гусельников (22.51, пас — Лемешко). 4:3 — Жигалко (34.09, пас — Иванов). 5:3 — Жигалко (35.08, пас — Раговик). 5:4 — Гончаров (37.22, пас — Шамли, 5×4). 5:5 — Шамли (39.47, пас — Григорьев, 5×4).

Ход серии: Лидсельмаш — ВРЗ — 1−1.

Плей-офф. Полуфиналы. Третьи матчи

30 мая

«Столица» (Минск) — МАПИД (Минск), 18.00, Минск, Дворец спорта «Уручье»

ВРЗ (Гомель) — «Лидсельмаш» (Лида), 17.00, Гомель, Универсальный зал игровых видов спорта «Локомотив».