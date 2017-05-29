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Эксперт: отмена продажи валюты по паспорту говорит об уверенности властей в стабильности рынка
Отмена валюты по паспорту">продажи валюты по паспорту свидетельствует об уверенности властей в дальнейшей стабильности на валютном рынке, считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. По его мнению, изменения окажут дополнительный стабилизирующий эффект на валютном рынке страны.
— Идея отмены необходимости предъявлять паспорт при покупке валюты существовала давно, сейчас она нашла реализацию.
Эксперт обращает внимание на то, что при покупке валюты на сумму больше 1000 базовых величин (23 000 рублей) все равно нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность, как и сейчас. «При продаже валюты на соответствующую сумму паспорт потребуется. Будут преследоваться фискальные цели, будут отслеживать информацию о тех, кто не имеет официального дохода, но покупает большие суммы валюты», — говорит эксперт.
Вадим Иосуб убежден, что отмена продажи валюты по паспорту окажет дополнительный стабилизирующий эффект на валютный рынок. «Основная причина уже имеющейся стабилизации на валютном рынке — стабилизация валютных доходов, нежелание населения сокращать потребление и уровень жизни, поэтому те, у кого имеются валютные сбережения, продают их. Отмена продажи валюты по паспорту окажет дополнительный стабилизирующий эффект», — говорит эксперт.
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Изменения окажут дополнительный стабилизирующий эффект на валютном рынке страны, считает эксперт.
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