Новым главным тренером «Барселоны» стал Эрнесто Вальверде. Об этом на специальной пресс-конференции объявил президент клуба Жозеп Бартомеу.



Эрнесто Вальверде. Фото: Reuters

Контракт Вальверде с «Барселоной» рассчитан на два года. Стороны могут продлить соглашение еще на год.

Вальверде официально будет представлен болельщикам в четверг, 1 июня. Тогда же состоится пресс-конференция нового тренера «Барселоны», на которой он объявит, как будет строиться игра команды под его руководством.

Бартомеу заявил, что кандидатура Вальверде была не единственной. После того как Луис Энрике объявил об уходе, клуб начал поиск нового тренера и обсуждал различные варианты, однако в итоге совет директоров единогласно сделал выбор в пользу Вальверде.

Вальверде начал тренерскую карьеру в 2001 году. Помимо «Атлетика», он работал с «Эспаньолом», «Олимпиакосом», «Вильярреалом» и «Валенсией». С греческим клубом он трижды стал чемпионом страны и выиграл два Кубка Греции. С «Атлетиком» дошел до финала Кубка Испании и завоевал Суперкубок страны.

На посту главного тренера «Барселоны» Вальверде сменил Луиса Энрике, который еще в марте объявил, что уйдет в отставку по окончании сезона. В последнем матче под руководством Луиса Энрике «Барселона» выиграла Кубок Испании. Этот титул стал единственным для каталонской команды в текущем сезоне.

Всего Луис Энрике завоевал вместе с «Барселоной» 9 титулов. Он дважды становился чемпионом Испании, завоевал Суперкубок страны, выиграл три Кубка короля, а также победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Пока неизвестно, где он продолжит карьеру.

Первым приобретением Вальверде на посту главного тренера «Барселоны» может стать полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера. Вальверде работал с Эррерой в «Атлетике» до того момента, когда испанский игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. Сумма трансфера тогда составила € 36 млн, и часть этой суммы заплатил сам игрок, выкупивший свой контракт. Теперь тренер настаивает на том, чтобы футболиста приобрела «Барселона».