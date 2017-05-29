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Ураган в Москве ронял деревья и столбы, погибли люди

29.05.2017 18:52 — Разное | БДГ  
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Ураган в Москве унес жизни 11 человек: сильный ветер вырывал деревья с корнями, ронял столбы и светофоры.

По последним данным, число погибших от последствий урагана достигло 11 человек. Об этом написал в своем микроблоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что ураган повалил несколько сотен деревьев, причем в ряде случаев люди погибли именно от травм, полученных при падении на них деревьев. 

Число пострадавших достигает на данный момент сорока человек. Сильный ветер, достигавший 25 м/с, вырывал деревья с корнями, валил столбы, светофоры, срывал куски крыш, рекламные конструкции. На одной из улиц была вырвана из земли остановка общественного транспорта.

 
 
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Ураган в Москве унес жизни 11 человек: сильный ветер вырывал деревья с корнями, ронял столбы и светофоры.

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