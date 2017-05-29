Rolls-Royce представил уникальное купе Sweptail за $13 млн

Rolls-Royce Sweptail был представлен в эти выходные в Concorso d'Eleganza на вилле в Италии. Phantom Coupe послужил базой для создания двухместного Sweptail. Кроме того, авторы хотели, что новый Rolls-Royce был похож на гоночную яхту. Автомобиль был собран по заказу очень богатого человека, чье имя не раскрывается. Цена Sweptail не оговаривалась изначально — заказчик был готов заплатить любые деньги.

Среди особенностей авто — особая стеклянная крыша, простирающаяся по всей площади. В Rolls-Royce отметили, что это самая большая и сложная в работе стеклянная крыша за всю историю автомобильной промышленности. Sweptail также получил полностью новый кузов с особым оформлением передней и задней частей кузова, напоминающим яхту. Интерьер выполнен вручную. В отделке салона применены дерево, кожа, алюминий и титан. В боковинах кузова расположены отсеки для хранения ноутбука заказчика и многое другое.

Отмечается, что стоимость нового купе от Rolls-Royce составляет 13 миллионов долларов, что делает этого авто самым дорогим в мире на сегодняшний день. Однако глава Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос назвал подобные сообщения спекуляциями, но подтвердил, что машина "очень-очень дорогая".

Интересно, что машина сделана в единственном экземпляре.