Гидромет: урагана не будет, но начало лета ожидается прохладным

Гидрометцентр: урагана не будет, но начало лета ожидается прохладным /

В понедельник в столице Российской Федерации разбушевался сильнейший ураган , во время которого погибли 11 человек и еще более 70 получили телесные повреждения. Со зданий срывало крыши, рекламные щиты, с корнем выворачивало деревья, разбиты машины и окна в домах.

И в Беларуси на среду, 29 мая, было обещано ухудшение погоды, проливные дожди и ветер. Радио Sputnik Беларусь обеспокоилось, не придет ли московский ураган в Минск и другие города нашей страны?

"Циклон, который смещался вблизи Москвы через Костромскую и Ярославскую области, влиял и на территорию нашей страны. Но в связи с удаленностью циклона от наших границ, непогода разбушевалась над Москвой. Хотя на территории Беларуси по всем областям сегодня были отмечены и грозы, и порывы ветра до 15-19 метров в секунду. В настоящее время атмосферный фронт смещается на юго-восток, и в ближайшие сутки атмосферный фронт покинет нашу территорию", — рассказала Екатерина Сумак.

По словам синоптиков, московский циклон смещается в строну Поволжья, ближе к Новгородской области, и нам не грозит. В ближайшие сутки в республике сохранится повышенный температурный фон. Но вот в начале лета, буквально с 1 июня, пройдут кратковременные дожди, и на нашу территорию придут холодные воздушные массы.

"Первая пятидневка июня будет характеризоваться температурой ниже климатической нормы — днем от 13 до 19 градусов, ночные температуры составят от 3 до 9 градусов тепла", — добавила Сумак.

Комментарий синоптика Екатерины Сумак слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.