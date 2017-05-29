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Гидромет: урагана не будет, но начало лета ожидается прохладным
29.05.2017 22:53 — Разное | Sputnik Беларусь
В понедельник в столице Российской Федерации
И в Беларуси на среду, 29 мая, было обещано ухудшение погоды, проливные дожди и ветер. Радио Sputnik Беларусь обеспокоилось, не придет ли московский ураган в Минск и другие города нашей страны?
"Циклон, который смещался вблизи Москвы через Костромскую и Ярославскую области, влиял и на территорию нашей страны. Но в связи с удаленностью циклона от наших границ, непогода разбушевалась над Москвой. Хотя на территории Беларуси по всем областям сегодня были отмечены и грозы, и порывы ветра до 15-19 метров в секунду. В настоящее время атмосферный фронт смещается на юго-восток, и в ближайшие сутки атмосферный фронт покинет нашу территорию", — рассказала Екатерина Сумак.
По словам синоптиков, московский циклон смещается в строну Поволжья, ближе к Новгородской области, и нам не грозит. В ближайшие сутки в республике сохранится повышенный температурный фон. Но вот в начале лета, буквально с 1 июня, пройдут кратковременные дожди, и на нашу территорию придут холодные воздушные массы.
"Первая пятидневка июня будет характеризоваться температурой ниже климатической нормы — днем от 13 до 19 градусов, ночные температуры составят от 3 до 9 градусов тепла", — добавила Сумак.
Комментарий синоптика Екатерины Сумак слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Московский ураган 29 мая, унесший около десятка человеческих жизней, а также общую ситуацию с погодой на начало лета прокомментировала на радио Sputnik Беларусь...
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