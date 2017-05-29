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Летящие деревья и разваливающиеся ларьки: кадры урагана в Москве

29.05.2017 21:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ураган, который прокатился по российской столице и Подмосковью, повалил тысячи деревьев, многие из них упали на автомобили. Упавшие деревья повредили линии электропередач и также помешали движению поездов.

Летящие деревья и разваливающиеся ларьки: кадры урагана в Москве
© Sputnik Я. Пастер
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Из-за сильного ветра в Москве были отменены или перенесены десятки авиарейсов. К слову, задержался и рейс Москва — Минск из Домодедово, который должен был приземлиться в Национальном аэропорту в 21:10, однако фактическое время прилета, судя по данным онлайн-табло белорусской воздушной гавани, — 21:35.

В результате разгула стихии в Москве погибли 11 человек, среди них есть дети. Пострадавших — более семи десятков, их размещают в столичных больницах.

Дорожники, экстренные службы и коммунальщики уже приступили к устранению последствий урагана.

 
Теги: Минск
 
 
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