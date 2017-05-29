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Летящие деревья и разваливающиеся ларьки: кадры урагана в Москве
29.05.2017 21:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Ураган, который прокатился по российской столице и Подмосковью, повалил тысячи деревьев, многие из них упали на автомобили. Упавшие деревья повредили линии электропередач и также помешали движению поездов.
© Sputnik Я. Пастер
Из-за
В результате разгула стихии в Москве погибли 11 человек, среди них есть дети. Пострадавших — более семи десятков, их размещают в столичных больницах.
Дорожники, экстренные службы и коммунальщики уже приступили к устранению последствий урагана.
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