Летящие деревья и разваливающиеся ларьки: кадры урагана в Москве

Ураган, который прокатился по российской столице и Подмосковью, повалил тысячи деревьев, многие из них упали на автомобили. Упавшие деревья повредили линии электропередач и также помешали движению поездов.



© Sputnik Я. Пастер Гидромет: московский ураган пройдет мимо Беларуси

Из-за сильного ветра в Москве были отменены или перенесены десятки авиарейсов. К слову, задержался и рейс Москва — Минск из Домодедово, который должен был приземлиться в Национальном аэропорту в 21:10, однако фактическое время прилета, судя по данным онлайн-табло белорусской воздушной гавани, — 21:35.

В результате разгула стихии в Москве погибли 11 человек, среди них есть дети. Пострадавших — более семи десятков, их размещают в столичных больницах.

Дорожники, экстренные службы и коммунальщики уже приступили к устранению последствий урагана.