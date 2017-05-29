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Видеофакт: пес украл экшн-камеру и снял часть велопарада
29.05.2017 21:38 — Разное | Sputnik Беларусь
Велопарад, в котором приняли участие более 2,5 тысяч велосипедистов, прошел в Саратове накануне.
Во время мероприятия на одной из улиц оператор поставил на асфальт экшн-камеру, чтобы снять красивый план, однако ее схватил невесть откуда появившийся бездомный пес. Молодой человек попытался отобрать девайс, однако собака оказалась более проворной и убежала.
Животное пробежало за колонной около полутора километров, неся устройство в зубах, и потом исчезло.
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Необычный случай произошел в Саратове – бездомная собака сняла на украденную камеру часть велопарада, который прошел в российском Саратове. Смотрите кадры...
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