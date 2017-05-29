Видеофакт: пес украл экшн-камеру и снял часть велопарада

Велопарад, в котором приняли участие более 2,5 тысяч велосипедистов, прошел в Саратове накануне.

Во время мероприятия на одной из улиц оператор поставил на асфальт экшн-камеру, чтобы снять красивый план, однако ее схватил невесть откуда появившийся бездомный пес. Молодой человек попытался отобрать девайс, однако собака оказалась более проворной и убежала.

Животное пробежало за колонной около полутора километров, неся устройство в зубах, и потом исчезло.