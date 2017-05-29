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Гидромет: московский ураган пройдет мимо Беларуси

29.05.2017 20:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Белорусские синоптики сообщили, что московский ураган смещается на Поволжье, он пройдет мимо территории Беларуси.

Гидромет: московский ураган пройдет мимо Беларуси
© Sputnik Владимир Астапкович
Ураган в Москве повалил деревья и кран, погибли 11 человек

"Непогода, которая сегодня наблюдалась в Москве, в Беларусь не придет, можно по этому поводу не беспокоиться", — заявила Sputnik в понедельник дежурный синоптик Гидромета.

По ее словам, циклон, который сегодня прошелся по Москве смещается в строну Поволжья, ближе к Новгородской области. "Его эпицентр был достаточно далеко от территории Беларуси, поэтому влияние на нашу территорию выразилось в порывах ветра и грозах в некоторых регионах страны. Безусловно, таких порывов ветра как были в Москве — до 23 метров в секунду в Беларуси не было и не прогнозируется", — сказал специалист.

Мощный ураган обрушился в понедельник на Москву. Порывы ветра в российской столице достигали 16 метров в секунду. В городе, а также в Подмосковье, ветром повалило деревья, а также башенный кран на стройплощадке в Люберцах. По последним данным, стихия унесла жизни 11 человек, более 50 пострадали.

 
Теги: Минск
 
 
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Эпицентр урагана, по словам специалистов, был далеко от территории нашей страны, его влияние ограничилось порывами ветра и грозами в некоторых районах.

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