Компания Илона Маска показала электрокапсулы для подземных тоннелей

The Boring Company продемонстрировала снимки, на которых изображен концепт электрического микроавтобуса, предназначенного для подземных тоннелей.

Пассажирская капсула является дополнением к скоростным платформам, продемонстрированным ранее, и предназначенным для перемещения автомобилей пользователей под землей.

Если следовать аналогии с платформами, подобные электрокапсулы также должны развивать под землей внушительные скорости. К сожалению, никаких технических подробностей о концепте не сообщается.

Ничего не сообщается и о сроках тестовых испытаний капсулы.