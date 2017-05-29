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Компания Илона Маска показала электрокапсулы для подземных тоннелей

30.05.2017 01:03 — Разное | БелТА  
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Компания Илона Маска показала электрокапсулы для подземных тоннелей

The Boring Company продемонстрировала снимки, на которых изображен концепт электрического микроавтобуса, предназначенного для подземных тоннелей.

Пассажирская капсула является дополнением к скоростным платформам, продемонстрированным ранее, и предназначенным для перемещения автомобилей пользователей под землей.

Если следовать аналогии с платформами, подобные электрокапсулы также должны развивать под землей внушительные скорости. К сожалению, никаких технических подробностей о концепте не сообщается.

Ничего не сообщается и о сроках тестовых испытаний капсулы.

 
 
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The Boring Company продемонстрировала снимки, на которых изображен концепт электрического микроавтобуса, предназначенного для подземных тоннелей.

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