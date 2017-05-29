Работа для романтиков: ищут стражей дюн с зарплатой 300 евро и служебным жильем

В национальном парке Куршской косы открыты вакансии стражей дюн, сообщает delfi.lt со ссылкой на издание Lietuvos žinios. Приступать к работе нужно уже с 1 июня. По словам директора национального парка Куршской косы Аушры Фесер, многим эта должность на первый взгляд кажется простой, приятной и сродни отдыху, но на деле все обстоит гораздо сложнее.

«Претендентов бывает немало, но команду из 4 человек формируют очень ответственно. Стражами дюн могут стать разные люди: от студентов-одонтологов до научных работников. Мы всем объясняем, что тут не только романтика и любование сказочной природой, но и изнуряющий труд, поэтому только самые выносливые и мотивированные берутся за это дело», — сказала директор нацпарка.

По ее словам, стражи дюн работают по двое два дня: один трудится в резервате, другой — в заповеднике. «На посту придется проводить по 11 часов в день: с 9.00 до 20.00. Это нелегко, поскольку ждет работа под открытым небом в любую погоду. Особенно тяжело придется в жаркие дни, поскольку в дюнах негде прятаться от солнца», — сказала директор нацпарка.

Страж дюн на руки будет получать чуть больше 300 евро в месяц. Жилье им предоставляет национальный парк.