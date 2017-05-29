ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Официально малоимущие: сколько белорусских семей находится за чертой бедности

30.05.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси незначительно снизилось количество семей, живущих за чертой бедности. В январе-марте этого года за чертой бедности, по официальной статистике, оказалось 4,3% домохозяйств. Это на 0,1% меньше, чем в октябре-декабре прошлого года.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. Получается, что ежемесячный доход не превышал бюджета прожиточного минимума в первом квартале текущего года у 166,5 тысячи домохозяйств. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года к малообеспеченным относились 151 тысяча домохозяйства (3,9% от общего числа), а в конце прошлого года — 170 тысяч семей (4,4%).

Больше всего бедных семей в январе-марте этого года было в Гомельской и Брестской областях — 5,9% от общего числа домохозяйств в этих регионах. Меньше всего семей, ежемесячный доход которых не превышает БПМ, находится в Минске — 1,4%.

В категорию малоимущих по-прежнему чаще всего попадают семьи с несовершеннолетними детьми — 8,8% от общего числа домохозяйств этой категории. Год назад этот показатель составлял 8,1%. Также чаще стали оказываться за чертой бедности одинокие белорусы — 1,8% от общего числа этой категории. Год назад — 1,3%.

Напомним, что количество малоимущих семей в Беларуси росло на протяжение всего прошлого года: их количество увеличилось с 3,9% до 4,4% к общему количеству домашних хозяйств.

Читайте также
«Покупаем хлеб и дешевые суповые наборы». Как живут белорусы, которые получают меньше «минималки»
Почему растет число белорусов, которые оказались за чертой бедности? Мнение экспертов
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В категорию малоимущих по-прежнему чаще всего попадают семьи с несовершеннолетними детьми.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Работа для романтиков: ищут стражей дюн с зарплатой 300 евро и служебным жильем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика