Официально малоимущие: сколько белорусских семей находится за чертой бедности

В Беларуси незначительно снизилось количество семей, живущих за чертой бедности. В январе-марте этого года за чертой бедности, по официальной статистике , оказалось 4,3% домохозяйств. Это на 0,1% меньше, чем в октябре-декабре прошлого года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. Получается, что ежемесячный доход не превышал бюджета прожиточного минимума в первом квартале текущего года у 166,5 тысячи домохозяйств. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года к малообеспеченным относились 151 тысяча домохозяйства (3,9% от общего числа), а в конце прошлого года — 170 тысяч семей (4,4%).

Больше всего бедных семей в январе-марте этого года было в Гомельской и Брестской областях — 5,9% от общего числа домохозяйств в этих регионах. Меньше всего семей, ежемесячный доход которых не превышает БПМ, находится в Минске — 1,4%.

В категорию малоимущих по-прежнему чаще всего попадают семьи с несовершеннолетними детьми — 8,8% от общего числа домохозяйств этой категории. Год назад этот показатель составлял 8,1%. Также чаще стали оказываться за чертой бедности одинокие белорусы — 1,8% от общего числа этой категории. Год назад — 1,3%.

Напомним, что количество малоимущих семей в Беларуси росло на протяжение всего прошлого года: их количество увеличилось с 3,9% до 4,4% к общему количеству домашних хозяйств.

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