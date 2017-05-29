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Официально малоимущие: сколько белорусских семей находится за чертой бедности
В Беларуси незначительно снизилось количество семей, живущих за чертой бедности. В январе-марте этого года за чертой бедности, по официальной
По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. Получается, что ежемесячный доход не превышал
Больше всего бедных семей в январе-марте этого года было в Гомельской и Брестской областях — 5,9% от общего числа домохозяйств в этих регионах. Меньше всего семей, ежемесячный доход которых не превышает БПМ, находится в Минске — 1,4%.
В категорию малоимущих по-прежнему чаще всего попадают семьи с несовершеннолетними детьми — 8,8% от общего числа домохозяйств этой категории. Год назад этот показатель составлял 8,1%. Также чаще стали оказываться за чертой бедности одинокие белорусы — 1,8% от общего числа этой категории. Год назад — 1,3%.
Напомним, что количество малоимущих семей в Беларуси росло на протяжение всего прошлого года: их количество увеличилось с 3,9% до 4,4% к общему количеству домашних хозяйств.
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В категорию малоимущих по-прежнему чаще всего попадают семьи с несовершеннолетними детьми.
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