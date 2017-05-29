ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Губернатор потребовал активнее информировать население о свободных участках под строительство

30.05.2017 08:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме глава региона Владимир Дворник потребовал от соответствующих служб активизировать работу по информированию населения о наличии свободных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.


Председатель облисполкома отметил, что созданный в регионе банк данных позволяет каждому желающему приобрести в пользование земельный надел.

— Необходимые сведения можно найти в интернете. Тем не менее, в силу разных причин далеко не все, кто хотел бы получить участок под строительство, владеют данной информацией. Поэтому необходимо провести широкую рекламную кампанию с привлечением местных средств массовой информации и других ресурсов, — потребовал он.

Владимир Дворник подчеркнул, что индивидуальное жилищное строительство, как и возведение объектов недвижимости в садоводческих товариществах, всегда являлись важным элементом для развития экономики области. Это занятость населения, рост рынка строительных услуг и выручки торговых предприятий, а также важно для процесса формирования класса собственников.

Начальник землеустроительной службы облисполкома Александр Матарас сообщил, что в Гомельской области имеется семь тысяч свободных земельных участков для застройки. И если в областном центре эти участки, как правило, можно приобрести лишь через аукцион, то в других населенных пунктах для совершения процедуры достаточно написать заявление. Ежегодно в регионе новыми владельцами участков под строительство становятся около тысячи человек.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель облисполкома отметил, что созданный в регионе банк данных позволяет каждому желающему приобрести в пользование земельный надел.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Виктория Азаренко: Кто-то будет думать, что назвала ребенка в честь Леонардо Ди Каприо, но нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика