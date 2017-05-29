Виктория Азаренко: Кто-то будет думать, что назвала ребенка в честь Леонардо Ди Каприо, но нет

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко посетила Париж, где прошла свадьба ее подруги, а также заглянула на «Ролан Гаррос» и приняла участие в Детском дне. Об этом и скором возвращении в тур она рассказала в интервью для ТВ-вещателя турнира — канала Eurosport, а также в разговоре с медиа «Ролан Гаррос» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что после рождения сына в декабре 2016 года Вика сыграет первый матч на травяном турнире на Мальорке (призовой фонд — $ 226,750 тыс.), который пройдет с 18 по 25 июня. Затем она примет участие в Уимблдонском турнире, который стартует 3 июля.

— Вика, ты приехала в Париж, потому что соскучилась по теннису? — спросили теннисистку на Eurosport.

— Почти. Я по тебе, Аня (Анна Чакветадзе, ведущая. — Прим.ред.), соскучилась.. Приехала на свадьбу моих друзей. Получилось так, что решила задержаться на пару дней, поучаствовать в Детском дне на «Ролан Гаррос», а также увидеться со всеми, чтобы на «Уимблдоне» меньше здороваться надо было.

— Первый турнир для тебя пройдет на Мальорке. Дальше «Уимблдон» или что-то еще?

— Нет, сразу после Мальорки поеду на «Уимблдон». Поеду чуть-чуть пораньше, чтобы подготовиться, потренироваться.

— Редко говорят: «Я соскучилась по теннису». Вы как?

— Соскучилась по теннису, да. По туру? Немножко. Дома хорошо, но в последнее время мне не хватало соперничества. Тренировки тренировками, но хочется уже играть матчи. Поэтому и решила пораньше вернуться в тур. Подготовка проходила хорошо. Тренер давно сказал: «Ты готова играть».

— Вика, муж (молодой человек по имени Билли Маккиг. — Прим.ред.) — американец. Вы какое-то время находились в Минске. Как ему белорусские просторы?

— Ему очень нравится. Вначале, наверное, пережил культурный шок. Сейчас он уже резидент Беларуси. Ему там очень нравится. Они играет в хоккей. С языком, конечно, сложно. Сама Беларусь ему очень нравится. Он открыл для себя что-то новое, помимо Америки. Потому что в Америке люди обычно думают, что кроме Америки больше ничего не существует. [Билли же увидел] другую культуру, других людей, другие виды на жизнь. Ему это помогло вырасти.

— Кухню открыли для него?

— Приведу пример. Он никогда в жизни не ел суп. Теперь он ест и просит, чтобы на обед мама приготовила суп. Все супы ест.

— А какие русские слова знает?

— «Очень вкусно», «привет». Мама учила его говорить «здравствуйте». Иностранцы что-то жуют, когда говорят это слово. Знает, что ребенку сказать. Спросить, например, покушал ли он, что-то еще.

— В честь кого назвали сына (Лео Александр. — Прим. ред)?

— Не в чью-то честь. Не знаю, мне почему-то пришло это имя в голову. Потом мы стали думать другие варианты. Как мне кажется, для имени Лео трудно придумать какую-то пакость в рифму. А Александр — это чтобы было что-то русское тоже, наши корни родные. Это имя очень сильное. Всегда мне нравилось.

— Болельщики Лео Месси сейчас огорчились, наверное.

— Можно сказать и это. Кто-то будет думать для себя, что назвала ребенка в честь Леонардо Ди Каприо, но нет. Мне просто понравилось имя Лео.

В другом интервью Виктория Азаренко подтвердила, что будет путешествовать по туру вместе с сыном.

— Я не могу его оставить надолго, — призналась молодая мама. — Этот визит в Париж для меня получился тяжелым, потому что его не было рядом. Думаю, Лео должен получить удовольствие от нахождения в туре.

Вика также добавила, что с рождением сына получает больше удовольствия от тренировок и находит «хороший баланс между работой и личной жизнью».

У Вики спросили, с чем связано ее возвращение в тур раньше сроков, обозначенных ранее. Она планировала вернуться к игровой практике к летней серии американских турниров.

— Прежде чем приступить к тренировкам, хотела быть уверена, что смогу добиться нескольких важных целей, — ответила теннисистка. — Тогда подумала: «Хорошо, летние турниры на хардовых покрытиях дают мне достаточно времени». Однако прогресс в ходе подготовки был заметен, и тогда члены моей команды сказали, что я должна играть. «Знаете, я еще не уверена, что готова. Может, все-таки вернемся на хард корт?». Затем стала играть больше на счет и почувствовала, что пора возвращаться.

Еще у Азаренко поинтересовались, не считает ли она, что уровень конкуренции в женском теннисе в нынешнем сезоне упал.

— Думаю, что женский теннис находится под давлением на этот счет. Однако уровень игры я бы не назвала низким. Да, из обоймы выпала Серена Уильямс, а Мария Шарапова вернулась. По части имен теннис терял, но это не касается уровня — он достаточно высок. Мы видим, что на определенном отрезке игроки выглядят хорошо, им не хватает стабильности из-за того же давления или нехватки времени на анализ.

Добавим, что в мировом рейтинге Виктория Азаренко занимает 978-ю строчку. Лучшая из белорусок — Александра Саснович (WTA 98). Далее расположились Арина Соболенко (WTA 116), Ольга Говорцова (WTA 143) и Вера Лапко (WTA 243).