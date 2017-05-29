В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.

Развелись с женой, продали общую квартиру, деньги поделили поровну. Я купил комнату в квартире с тем условием, что все остальные помещения: кухню, коридор, ванну, туалет — нужно делить с другим человеком, у которого в собственности вторая комната. Какое-то время в этой комнате жил мужчина. Лучшего соседа придумать было нельзя — сколько жили вместе, ни одной претензии друг к другу не было. Но обстоятельства сложились так, что вскоре он свою комнату продал, и у меня появилась новая соседка — более скандальной женщиной была только моя теща.

Я восемьдесят процентов времени провожу на работе, дома лишь ночую, выработал тактику, чтобы не встречаться с соседкой. Соседка своими вещами завалила и кухню, и коридор, и даже туалет. Она и полки, и шкафы с собой привезла, но и без шкафов просто на пол поставила тазы, сумки, коробки. Я думал, это временно, нужно время на обустройство, но она ничего не убирает. А недавно я случайно в ее комнату заглянул — там яблоку упасть негде! Я ее прошу: «Убери хоть что-то, ночью убиться можно в этих лабиринтах!». Но тут мы возвращаемся к началу моего рассказа и скандальности моей соседки — все разговоры с ней бессмысленны, она ревет, что кухни-коридоры такие же ее, как и мои, и не хватало еще, чтоб я ей указывал, как вещи расставлять.

Скажу честно — уезжать не хочу. Меня устраивает район, меня устраивает моя комната, а в перспективе я вообще планировал выкупить и вторую комнату и жить в этой квартире одному. Но жить нормально хочется и сегодня, поэтому мне нужно решить вопрос с вещами моей соседки и немного поставить ее на место.

Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать. Я сам искал в интернете, выяснил, что можно устанавливать порядок пользования квартирой, подозреваю, что это как раз мой вариант, но хочу узнать ваше мнение. Только еще раз напомню: переговоры в моем случае бессмысленны, их даже не предлагайте. Я вполне готов идти в суд, деваться-то некуда.

Комментарий адвоката:

Как показывает практика, ужиться под одной крышей не всегда получается даже у родных друг для друга людей. Тем более сложно организовать свой быт с совершенно чужим человеком.

Квартира находится в долевой собственности у вас и вашей соседки. И это жилое помещение разделено между вами и вашей соседкой по комнатам — доля каждого из вас соответствует конкретной комнате квартиры. В связи с чем, каждый из вас, собственников квартиры, владеет, пользуется и распоряжается своей комнатой по собственному усмотрению.

Вместе с тем, жилое помещение состоит не только из жилых комнат, но и из подсобных помещений (как то коридор, санузел, кладовая, прихожая, кухня и т.д.). Как усматривается из письма, подсобные помещения квартиры находятся в вашем с соседкой общем пользовании.

Суть определения порядка пользования жилым помещением заключается в установлении порядка пользования жилыми комнатами квартиры; при этом подсобные помещения квартиры остаются в общем пользовании. С учетом указанной информации, очевидно, что порядок пользования квартирой в вашей ситуации уже определен.

При этом, исходя из сложившейся судебной практики, определить порядок пользования только подсобными помещениями квартиры не представляется возможным. Так, исходя из смысла п. 10 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2013 года № 399, порядок пользования подсобными помещениями устанавливается по взаимному соглашению нанимателей и (или) собственников жилых помещений.

Обращение в суд с исковым заявлением об определении порядка пользования жилым помещением — это не ваш путь, потому что это требование не разрешит возникшую спорную ситуацию. В вашем случае необходимо действовать по-другому.

Так, поскольку вы являетесь одним из собственников спорной квартиры, вам предоставлены правомочия пользования, владения и распоряжения жилым помещением, а именно, не только принадлежащей вам комнатой, но и подсобными помещениями квартиры. Предоставляя вам права в отношении указанного недвижимого имущества, законодательство гарантирует возможность реализации данных прав.

Справочно: исходя из смысла п. 10 вышеуказанных Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, по общему правилу, граждане, проживающие в жилом помещении, заселенном несколькими нанимателями и (или) собственниками жилых помещений, имеют равные права и обязанности по пользованию подсобными помещениями и находящимся в них санитарно-техническим, электрическим, газовым и иным оборудованием.

Важно: общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства в состоянии, обеспечивающем доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями (п. 11.3 Правил).

Кроме того, общее имущество должно содержаться в состоянии, обеспечивающем соблюдение прав и законных интересов собственников жилых и (или) нежилых помещений, нанимателей жилых помещений, а также иных лиц (п. 11.4 Правил).

В связи с невозможностью мирного урегулирования спора, у вас, действительно, остается судебный путь, поскольку в соответствии с п. 10 Правил, споры между гражданами, связанные с вопросами эксплуатации и содержания подсобных помещений, рассматриваются в судебном порядке.

Следует знать: в соответствии со ст. 285 Гражданского кодекса Республики Беларусь, собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Таким образом, с учетом изложенных выше положений законодательства, в вашем случае следует обращаться в суд с исковым требованием не об определении порядка пользования квартирой, а об устранении препятствий в осуществлении вами права пользования подсобными помещениями.

Мой личный совет: ваш иск в суд должен быть сформулирован максимально четко и подробно, поэтому не ограничивайтесь простым указанием о необходимости устранения всех имеющихся нарушений ваших прав собственника. Следует обращаться в суд только после того, как ваша позиция по делу будет детально проработана и отражена в тексте искового заявления.

Что это значит: в исковом заявлении следует конкретно и детально указать все те загромождения (мебель, вещи и т.д.), которые препятствуют вам пользоваться подсобными помещениями и которые, по вашему мнению, соседке надлежит убрать из мест общего пользования. В результате, если по итогам рассмотрения дела ваши требования будут признаны обоснованными, суд обяжет ответчицу убрать из мест общего пользования конкретное имущество из конкретного места. Таким образом, цели, которые вы ставите перед собой, будут достигнуты. В противном случае, вынесение решения в вашу пользу и его последующее исполнение будут поставлены под угрозу.

В заключение, обращаю ваше внимание, что как показывает судебная практика, предъявление подобных исковых требований зачастую провоцирует подачу ответчиком аналогичного встречного искового заявления. В этой связи, при обращении в суд вам следует учитывать вероятность того, что ваша соседка также попросит суд обязать вас убрать из мест общего пользования ваше не предусмотренное проектно-технической документацией имущество. Поэтому если в местах общего пользования находится, в том числе, ваше имущество, которое вы хотите в этих помещениях (конкретно в этих местах) сохранить, рекомендую предложить суду разумный, справедливый вариант оставления в местах общего пользования вашего имущества и имущества вашей соседки. Например, если в коридоре находится ваша тумба для обуви определенного размера, то сохраняйте за соседкой право на установку в коридоре аналогичного имущества (т.е. аналогичной тумбы аналогичных размеров).

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, исковое заявление, ходатайства, заявления, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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