Какой родитель не мечтает о ребенке, который с удовольствием будет мыть посуду, аккуратно складывать в шкаф свои вещи и поддерживать в своей комнате идеальный порядок? Но трудно предположить, что в один прекрасный день, по мановению волшебной палочки, дети начнут делать все это сами. Что же зависит от родителей? Когда и с чего нужно начинать? И есть ли шанс перевоспитать подростка? Об этом мы поговорили с психологом Центра успешных отношений Оксаной Бланк.

— Говорят, три года — это возраст «я сам», и если в этот период не поощрять ребенка в его желании что-то делать самостоятельно, то потом он уже и не захочет. Так ли это?

— Звучит слишком категорично. Всё-таки такое качество как ответственность за свои вещи, за свои поступки формируется ближе к концу дошкольного возраста. Но да, в возрасте трех лет к ребенку приходит самосознание, отделение себя от мамы, осознание того, что есть его личные вещи, его поступки. И в этот период важно учить ребенка бытовым навыкам, навыкам самообслуживания.

Период благоприятный, потому что детям хочется это делать, им это интересно, им это нравится! Родителям важно не упустить этот момент, чтобы с минимальными силовыми воздействиями помочь ребенку приобрести привычку ухаживать за своими вещами, участвовать в быте наравне со всеми членами семьи.

Родители, которые в этот момент шли за ребенком и его потребностями, поддерживая его интерес, всегда с удовольствием об этом рассказывают. В отличие от тех, кому в дальнейшем пришлось все это навязывать, применять авторитет, силу, портить настроение себе и своему ребенку.



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— Трехлетний ребенок не может полноценно пропылесосить квартиру, например. Но если он тянется к пылесосу, может, предлагать ему для начала делать что-то в игровой форме?

— Безусловно. Надо понимать, что главный вид деятельности в дошкольном возрасте — это все-таки игра, в том числе и сюжетно-ролевая, когда ребенок начинает играть в доктора, продавца, парикмахера. Важно позволять детям все это пробовать, чтобы они могли реализовать себя в разного рода деятельности.

Важный момент: если ребенок помыл посуду и сделал это недостаточно хорошо, то исправить его недочеты лучше, когда он этого не видит, чтобы не обесценить его работу, не отбить его дальнейшее желание что-либо делать. Родители должны создавать максимально положительные переживания, связанные с работой по дому, ребенок должен чувствовать, какой он хороший помощник, как он наравне со всеми участвует в домашних делах.

Еще один важный момент: мы должны помнить о том, что ребенок трехлетнего возраста может заниматься одним видом деятельности максимум 10−15 минут. Поэтому если он вскоре бросает тряпку, которой вытирал пыль, уходит и переключается на что-то другое — это не значит, что ребенок непостоянен. Просто интерес ушел — в силу возрастных особенностей это нормальный процесс.

— Не секрет, что иногда родителям проще что-то сделать за ребенка, чем потом еще и ликвидировать последствия его помощи…

— Стоит понимать: нет у человека такой кнопки — в какой-то момент нажал, и он начал действовать очень эффективно. Да, ребенок пока несовершенен в каких-то навыках, но позволяя ему пробовать, родители дают возможность сформировать ответственность, за свои поступки, за свою собственную жизнь. Как можно быть более терпимым? Только понимая, что во всех этих мелочах, в деталях, в нашем терпении и усердии закладывается наше будущее — родительское будущее и будущее детей. Потом, в какой-то определенный момент мы начнем требовать от наших детей усердия, терпения в выполнении каких-то действий… Но если мы сами их этому не научили, как мы можем этого от них требовать? Надо понимать, для чего мы это делаем, потому что это и наше спокойное будущее тоже.



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— Должно ли быть распределение обязанностей в семье? Что и с какого возраста можно поручать детям?

— Если мы говорим о трехлетках, о периоде, когда ребенок начинает осознавать свое пространство, хорошо было бы, чтоб малыш занялся собственными вещами и игрушками. Также дети в этом возрасте с удовольствием могут покормить кота, полить цветы — учиться ухаживать, проявлять заботу.

Но важно понимать: трех-, четырех- и даже пятилетнему ребенку мы не может поручить какую-то обязанность и ждать, что он будет без напоминаний ее выполнять. Это специфика возраста: ребенок не может удерживать в своем внимании какие-то важные вещи, постоянно думать о них. Дети живут эмоциями, положительными переживаниями, постоянно переключаясь на яркие впечатления. Повторюсь: не нужно думать, что ребенок безответствен и не способен выполнять ваши поручения, ему просто нужно лишний раз напомнить или помочь. И напоминания необязательно должны быть словесными, потому что тогда они превращаются в назидания. Можно, например, завести магнитную доску обязанностей или поручений, с какими-нибудь веселыми, яркими картинками — сейчас существует много возможностей и дополнительных средств, чтобы разнообразить общение с детьми.

— Девочек привлекают к бытовым делам, полагая, что растят будущую хозяйку, а мальчиков ограждают от этой работы, мол, «это не мужское дело»…

— Обычно и мальчики, и девочки хотят участвовать в домашних делах, если только в семье не начинает звучать — как правило, со стороны мужской ее части (папы, дедушки) — что это не мужское дело. Но если родители занимают грамотную позицию и не начинают четко определять, что должны делать мальчики и что должны делать девочки, то детям одинаково интересно.

Сегодня уже можно говорить о том, что разделение домашних обязанностей по гендерному признаку становится не столь очевидным, поэтому очень важно и мальчикам давать возможность участвовать в бытовых делах. Мы ведь растим чьего-то мужа, отца, мужчину, полноценную личность… Странно ожидать, что он проявит себя, если привык, что женщины всегда за ним ухаживают. Надо понимать: ничего потом откуда ни возьмись не появится.

— Можно услышать и такое мнение: дети — это детство, вырастут — наработаются. Правильно ли ограждать детей от всего?

— Это не просто неправильная позиция, но даже в какой-то мере насильственная по отношению к детям. Нет, наверное, ни одного ребенка, который не захотел бы участвовать в совместных делах. Дети хотят чувствовать себя сопричастными к происходящим в семье процессам, хотят быть рядом с взрослыми, чувствовать уважение к себе, ощущать свою нужность и значимость.

Не надо защищать детей от работы! Лучше защитить их эмоционально, оберегать от таких взрослых реалий, как, например, конфликты родителей.

— А если, например, на просьбу убрать игрушки ребенок реагирует категорическим отказом, слезами, истерикой? Как в такой ситуации родителям себя вести?

— Если ребенок реагирует слезами и истерикой, мы можем рассматривать несколько вариантов: или он не приучен это делать, или он устал или нездоров — тогда настаивать не стоит.

Но вообще, если мы говорим о детях дошкольного возраста, особенно трехлетках, повторю, что игра — ведущий вид деятельности, поэтому любые предложения, любые наши желания — все через игру: а давай кто быстрее соберет, кто больше соберет. Или хотя бы вместе собирать: давай ты будешь держать корзину, а я буду в нее складывать игрушки.

Кроме того, у ребенка должен быть какой-то стимул. Согласитесь, когда каждый из нас что-то делает, он ждет эмоционального подкрепления. Например, я готовлю для своей семьи: мне очень нравится, когда за столом собираются близкие, я получаю от этого удовольствие. Это стимул взрослого человека. Для детей стимулы несколько иные, и мы должны их давать. Например, мы быстренько соберем игрушки и сможем прочитать на одну сказку больше или успеем пойти погулять. Вот такие моменты должны присутствовать — это не манипуляция, не шантаж, это нормально, в этом нет ничего плохого. Но это должны быть не материальные вещи, а эмоциональные подкрепления, положительные переживания.



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— То есть финансовое вознаграждение не приветствуется?

— Денежные стимулы, как правило, не работают, в нашей культуре это не заложено. Кроме того, есть такой момент: сегодня ты дашь ему рубль, а завтра он скажет «я уже вырос, давай мне два рубля». Вряд ли родители могут получать какие-то положительные эмоции в такой ситуации.

Должно быть понимание того, что домашняя работа — общая для всех членов семьи. Маме же никто не платит за то, что она помыла пол или приготовила обед.

— А если упустил момент, ребенку 13−14−15 лет и он не приучен ничего делать, еще есть надежда исправить это?

— Сложно… Потому что это уже пик подросткового кризиса. В такой период даже у любителей чистоты в комнате воцаряется беспорядок. Эмоциональное состояние подростков очень нестабильно, и многие специалисты говорят о том, что у ребенка в комнате творится то же, что и в душе. Возрастные перемены накладывают отпечаток на привычные, сформированные навыки. А если у ребенка они сформированы и не были, то начинать сейчас очень сложно.

Здесь уже, конечно, больше шансов на взаимовыгодные условия. Например, ты можешь пригласить к себе в гости ребят, если наведешь порядок в комнате. В такой ситуации родителям, конечно, понадобится дополнительное терпение, потому что вряд ли подросток, за которого последние 14 лет все делала мама, вдруг примет решение стать самостоятельным.



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Да, потребуется терпение, понимание родителей, что есть какие-то оплошности, ошибки воспитания, и их стоит исправлять. Да, перевоспитывать значительнее сложнее, чем воспитывать, но если ничего не делать, ничего и не будет.