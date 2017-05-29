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"Мам, а где мои носки?!". Как воспитать самостоятельного ребенка: советы психолога
Какой родитель не мечтает о ребенке, который с удовольствием будет мыть посуду, аккуратно складывать в шкаф свои вещи и поддерживать в своей комнате идеальный порядок? Но трудно предположить, что в один прекрасный день, по мановению волшебной палочки, дети начнут делать все это сами. Что же зависит от родителей? Когда и с чего нужно начинать? И есть ли шанс перевоспитать подростка? Об этом мы поговорили с психологом
— Говорят, три года — это возраст «я сам», и если в этот период не поощрять ребенка в его желании что-то делать самостоятельно, то потом он уже и не захочет. Так ли это?
— Звучит слишком категорично. Всё-таки такое качество как ответственность за свои вещи, за свои поступки формируется ближе к концу дошкольного возраста. Но да, в возрасте трех лет к ребенку приходит самосознание, отделение себя от мамы, осознание того, что есть его личные вещи, его поступки. И в этот период важно учить ребенка бытовым навыкам, навыкам самообслуживания.
Период благоприятный, потому что детям хочется это делать, им это интересно, им это нравится! Родителям важно не упустить этот момент, чтобы с минимальными силовыми воздействиями помочь ребенку приобрести привычку ухаживать за своими вещами, участвовать в быте наравне со всеми членами семьи.
Родители, которые в этот момент шли за ребенком и его потребностями, поддерживая его интерес, всегда с удовольствием об этом рассказывают. В отличие от тех, кому в дальнейшем пришлось все это навязывать, применять авторитет, силу, портить настроение себе и своему ребенку.
— Трехлетний ребенок не может полноценно пропылесосить квартиру, например. Но если он тянется к пылесосу, может, предлагать ему для начала делать что-то в игровой форме?
— Безусловно. Надо понимать, что главный вид деятельности в дошкольном возрасте — это все-таки игра, в том числе и сюжетно-ролевая, когда ребенок начинает играть в доктора, продавца, парикмахера. Важно позволять детям все это пробовать, чтобы они могли реализовать себя в разного рода деятельности.
Важный момент: если ребенок помыл посуду и сделал это недостаточно хорошо, то исправить его недочеты лучше, когда он этого не видит, чтобы не обесценить его работу, не отбить его дальнейшее желание что-либо делать. Родители должны создавать максимально положительные переживания, связанные с работой по дому, ребенок должен чувствовать, какой он хороший помощник, как он наравне со всеми участвует в домашних делах.
Еще один важный момент: мы должны помнить о том, что ребенок трехлетнего возраста может заниматься одним видом деятельности максимум 10−15 минут. Поэтому если он вскоре бросает тряпку, которой вытирал пыль, уходит и переключается на что-то другое — это не значит, что ребенок непостоянен. Просто интерес ушел — в силу возрастных особенностей это нормальный процесс.
— Не секрет, что иногда родителям проще что-то сделать за ребенка, чем потом еще и ликвидировать последствия его помощи…
— Стоит понимать: нет у человека такой кнопки — в какой-то момент нажал, и он начал действовать очень эффективно. Да, ребенок пока несовершенен в каких-то навыках, но позволяя ему пробовать, родители дают возможность сформировать ответственность, за свои поступки, за свою собственную жизнь. Как можно быть более терпимым? Только понимая, что во всех этих мелочах, в деталях, в нашем терпении и усердии закладывается наше будущее — родительское будущее и будущее детей. Потом, в какой-то определенный момент мы начнем требовать от наших детей усердия, терпения в выполнении каких-то действий… Но если мы сами их этому не научили, как мы можем этого от них требовать? Надо понимать, для чего мы это делаем, потому что это и наше спокойное будущее тоже.
— Должно ли быть распределение обязанностей в семье? Что и с какого возраста можно поручать детям?
— Если мы говорим о трехлетках, о периоде, когда ребенок начинает осознавать свое пространство, хорошо было бы, чтоб малыш занялся собственными вещами и игрушками. Также дети в этом возрасте с удовольствием могут покормить кота, полить цветы — учиться ухаживать, проявлять заботу.
Но важно понимать: трех-, четырех- и даже пятилетнему ребенку мы не может поручить какую-то обязанность и ждать, что он будет без напоминаний ее выполнять. Это специфика возраста: ребенок не может удерживать в своем внимании какие-то важные вещи, постоянно думать о них. Дети живут эмоциями, положительными переживаниями, постоянно переключаясь на яркие впечатления. Повторюсь: не нужно думать, что ребенок безответствен и не способен выполнять ваши поручения, ему просто нужно лишний раз напомнить или помочь. И напоминания необязательно должны быть словесными, потому что тогда они превращаются в назидания. Можно, например, завести магнитную доску обязанностей или поручений, с какими-нибудь веселыми, яркими картинками — сейчас существует много возможностей и дополнительных средств, чтобы разнообразить общение с детьми.
— Девочек привлекают к бытовым делам, полагая, что растят будущую хозяйку, а мальчиков ограждают от этой работы, мол, «это не мужское дело»…
— Обычно и мальчики, и девочки хотят участвовать в домашних делах, если только в семье не начинает звучать — как правило, со стороны мужской ее части (папы, дедушки) — что это не мужское дело. Но если родители занимают грамотную позицию и не начинают четко определять, что должны делать мальчики и что должны делать девочки, то детям одинаково интересно.
Сегодня уже можно говорить о том, что разделение домашних обязанностей по гендерному признаку становится не столь очевидным, поэтому очень важно и мальчикам давать возможность участвовать в бытовых делах. Мы ведь растим чьего-то мужа, отца, мужчину, полноценную личность… Странно ожидать, что он проявит себя, если привык, что женщины всегда за ним ухаживают. Надо понимать: ничего потом откуда ни возьмись не появится.
— Можно услышать и такое мнение: дети — это детство, вырастут — наработаются. Правильно ли ограждать детей от всего?
— Это не просто неправильная позиция, но даже в какой-то мере насильственная по отношению к детям. Нет, наверное, ни одного ребенка, который не захотел бы участвовать в совместных делах. Дети хотят чувствовать себя сопричастными к происходящим в семье процессам, хотят быть рядом с взрослыми, чувствовать уважение к себе, ощущать свою нужность и значимость.
Не надо защищать детей от работы! Лучше защитить их эмоционально, оберегать от таких взрослых реалий, как, например, конфликты родителей.
— А если, например, на просьбу убрать игрушки ребенок реагирует категорическим отказом, слезами, истерикой? Как в такой ситуации родителям себя вести?
— Если ребенок реагирует слезами и истерикой, мы можем рассматривать несколько вариантов: или он не приучен это делать, или он устал или нездоров — тогда настаивать не стоит.
Но вообще, если мы говорим о детях дошкольного возраста, особенно трехлетках, повторю, что игра — ведущий вид деятельности, поэтому любые предложения, любые наши желания — все через игру: а давай кто быстрее соберет, кто больше соберет. Или хотя бы вместе собирать: давай ты будешь держать корзину, а я буду в нее складывать игрушки.
Кроме того, у ребенка должен быть какой-то стимул. Согласитесь, когда каждый из нас что-то делает, он ждет эмоционального подкрепления. Например, я готовлю для своей семьи: мне очень нравится, когда за столом собираются близкие, я получаю от этого удовольствие. Это стимул взрослого человека. Для детей стимулы несколько иные, и мы должны их давать. Например, мы быстренько соберем игрушки и сможем прочитать на одну сказку больше или успеем пойти погулять. Вот такие моменты должны присутствовать — это не манипуляция, не шантаж, это нормально, в этом нет ничего плохого. Но это должны быть не материальные вещи, а эмоциональные подкрепления, положительные переживания.
— То есть финансовое вознаграждение не приветствуется?
— Денежные стимулы, как правило, не работают, в нашей культуре это не заложено. Кроме того, есть такой момент: сегодня ты дашь ему рубль, а завтра он скажет «я уже вырос, давай мне два рубля». Вряд ли родители могут получать какие-то положительные эмоции в такой ситуации.
Должно быть понимание того, что домашняя работа — общая для всех членов семьи. Маме же никто не платит за то, что она помыла пол или приготовила обед.
— А если упустил момент, ребенку 13−14−15 лет и он не приучен ничего делать, еще есть надежда исправить это?
— Сложно… Потому что это уже пик подросткового кризиса. В такой период даже у любителей чистоты в комнате воцаряется беспорядок. Эмоциональное состояние подростков очень нестабильно, и многие специалисты говорят о том, что у ребенка в комнате творится то же, что и в душе. Возрастные перемены накладывают отпечаток на привычные, сформированные навыки. А если у ребенка они сформированы и не были, то начинать сейчас очень сложно.
Здесь уже, конечно, больше шансов на взаимовыгодные условия. Например, ты можешь пригласить к себе в гости ребят, если наведешь порядок в комнате. В такой ситуации родителям, конечно, понадобится дополнительное терпение, потому что вряд ли подросток, за которого последние 14 лет все делала мама, вдруг примет решение стать самостоятельным.
Да, потребуется терпение, понимание родителей, что есть какие-то оплошности, ошибки воспитания, и их стоит исправлять. Да, перевоспитывать значительнее сложнее, чем воспитывать, но если ничего не делать, ничего и не будет.
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Есть ли шанс вырастить идеального мужчину и перевоспитать подростка?
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