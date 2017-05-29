Хоккеисты «Питтсбурга» с победы начали финальную серию Кубка Стэнли. В стартовой встрече полномочные обладатели трофея не без проблем обыграли дома «Нэшвилл», который впервые в своей истории пробился в финал.



Фото: nhl.com/ru

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 — Малкин (Дэйли, Кросби, 15.32, в большинстве), 2:0 — Шири (Куниц, Кросби, 16.37), 3:0 — Бонино (Дюмулен, 19.43), 3:1 — Эллис (Суббан, Фишер, 28.21, в большинстве), 3:2 — 50 Сиссонс (Йози, Ярнкрук, 50.06, в большинстве), 3:3 — Ф. Годро (Уотсон, Фишер, 53.29), 4:3 — Гюнцель (Каллен, Шульц, 56.43), 5:3 — Бонино (Куниц, 58.58, в пустые ворота).

Броски: 12−26 (8−11, 0−9, 4−6).

Силовые приемы: 31−37.

Штраф: 6−6.

Вратари: Мюррей (88,5% отраженных бросков) — Ринне (63,6% отраженных бросков).

Три звезды: Бонино, Гюнцель, Сиссонс.

Видео: SPORTSNET

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«Питтсбург» победил, продемонстрировав поразительную эффективность бросков — из всего лишь 12 выстрелов в створ ворот сразу 5 оказались голевыми! Причем 4 шайбы после 11 бросков были заброшены в ворота не кого-нибудь, а Пекки Ринне — претендента на приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Ударная серия из трех голов в конце первого периода то ли слишком успокоила «пингвинов», то ли раззадорила «хищников» из «Нэшвилла», но во второй двадцатиминутке «Питтсбург» ни разу не угрожал воротам соперника.

Более того, «пингвины» долгое время не могли попасть в створ и в третьем периоде. Поэтому неудивительно, что к 54-й минуте от комфортного перевеса в три гола не осталось и следа — 3:3.

На протяжении 37 минут хозяева не могли исполнить бросок в створ, пока это не удалось-таки Джейку Гюнцелю. И этот выстрел оказался в итоге победным. В концовке «Нэшвилл» ринулся спасать игру, заменив вратаря шестым полевым игроком, но лишь получил контрольный выстрел в пустые ворота от Ника Бонино.

Таким образом, после стартового матча «Питтсбург» захватил лидерство в финальной серии Кубка Стэнли. Следующие поединки запланированы на 31 мая в Питтсбурге, 3 и 5 июня в Нэшвилле и, если потребуется, 8 июня в Питтсбурге, 11 июня в Нэшвилле, 14 июня в Питтсбурге.

«Питтсбург» четырежды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016).

«Нэшвилл» добрался до финала Кубка Стэнли впервые в своей 19-летней истории выступления в НХЛ.