|
Американские ученые создали "суперантибиотик"
Американские ученые создали разновидность антибиотика
Специалисты получили третью модификацию ванкомицина, которая изменяет проницаемость клеточной стенки бактерий. Ранее ученые получили еще две модификации антибиотика, каждая из которых предполагает свою стратегию борьбы с бактериальной инфекцией. По мнению ученых, это позволит избежать развития у микроорганизмов резистентности к антибиотику.
По сравнению с предыдущей версией антибиотика препарат, созданный на основе трех модификаций ванкомицина, более чем в тысячу раз эффективнее. При лечении его потребуется значительно меньше и, как следствие, больной столкнется с меньшим числом возможных осложнений.
В настоящее время специалисты работают над промышленной технологией синтеза новых модификаций ванкомицина. Пока в лабораторных условиях получение препарата происходит слишком долго и предполагает выполнение 30 промежуточных процедур и химических реакций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сравнению с предыдущей версией антибиотика препарат, созданный на основе трех модификаций ванкомицина, более чем в тысячу раз эффективнее.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии