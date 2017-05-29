Девятовский: в Беларуси впервые пройдет Кубок Европы в беге на 10 км /

Поиск и воспитание будущих звезд легкой атлетики нужно выстраивать системно, причем воспитывать у них не только физические навыки, но и правильную мотивацию, убежден известный спортсмен, чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

"Детский спорт — это приоритет, мы начали им заниматься сразу, без раскачки. Например, есть "школиада" — соревнования для старших классов, мы стараемся их систематизировать, чтобы была видна более четкая линия от того, как мы взяли юный талант, привели ребенка в школу легкой атлетики, и далее по всем этапам вплоть до спорта высших достижений", — рассказал Девятовский.

По словам руководителя федерации, помимо физических навыков, акцент в обучении и пропаганде легкой атлетики делается и на принятом в мировом спорте своде этических и моральных законов "fair play", основанном на принципах благородства и справедливости. Спорт — это самоотдача, честный труд и уважение к сопернику, подчеркнул Девятовский.

Также руководитель федерации рассказал о масштабном спортивном событии, которое Беларусь примет на следующей неделе. 10 июня в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике в Минске пройдут соревнования на Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров. Это первый турнир такого уровня, который примет наша страна.

"Мы впервые принимаем такое крупное легкоатлетическое официальное соревнование. В Кубке Европы на 10 тысяч метров будет и команда Беларуси. И особенно я акцентирую внимание на женском забеге на 10 тысяч метров, где у нас будет шанс побороться за медали в командном зачете", — рассказал Девятовский.

Кроме того, руководитель федерации сообщил о начале подготовки к Минскому полумарафону, который пройдет 10 сентября, в день празднования 950-летия белорусской столицы. По словам Девятовского, полумарафон станет прекрасным дополнением ко всем городским торжествам.

"В прошлом году у нас бежало 20 тысяч. В этом году, надеюсь, побежит 30 тысяч. Минский полумарафон — это уже бренд. Мы получили бронзовый лейбл от Международной федерации легкой атлетики, это знак качества. В прошлом году нас посетило 42 страны, всего около 700-т зарубежных спортсменов, но благодаря этому лейблу и 5-ти дням без визы мы ждем, что количество гостей возрастет значительно", — рассказал Девятовский.

Как ранее сообщал Sputnik, на вторник 30 мая запланировано проведение Олимпийского собрания с участием президента Беларуси Александра Лукашенко. В числе актуальных вопросов анонсировано и развитие детского спорта в нашей стране.

Полную версию беседы с известным спортсменом, депутатом Палаты представителей и председателем Белорусской федерации легкой атлетики Вадимом Девятовским слушайте на радио Sputnik Беларусь.